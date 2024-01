Orangerie Theater: Noch mehr Highlights im Januar

Überlebende Männer oder Männer überleben

Wir leben in einem Patriachat und das Patriachat lebt in uns. Das beginnt bei den alltäglichen Kleinigkeiten, wenn eine Frau ihrem Mann den Hammer überlässt, statt das Bild selbst an die Wand zu nageln. Natürlich ist das nur eine von vielen Kleinigkeiten, vielleicht nicht der Rede wert, doch das Patriachat tötet auch. Es tötet Frauen und Mädchen. „Würden wir am Ende eines Jahres eine Schweigeminute für jede in Deutschland von ihrem (Ex-) Partner ermordete Frau halten, schwiegen wir über zwei Stunden (Clemm Christina: Gegen Frauenhass – Hansa Verl.)“.Wo ist es also noch eine „Kleinigkeit“ und wann wird es ernst?

Das Künster:innenkollektiv Futur3 setzt sich im neuen Stück „Surviving Men – Über die Natur von Vorurteilen“ mit dem Patriachat auseinander. Eine große Aufgabe, wenn man bedenkt, wie sehr seine Regeln verinnerlicht worden sind.

André Erlen und Stefan H. Kraft (Künstlerische Leiter Futur3, Köln) im Gespräch mit dem Orangerie Theater:

Es handelt sich bei „Surviving Men“ um ein „Theatrales Game“, wer „The One Next Door“ gesehen hat, weiß, dass ihr mit Gamingelementen experimentiert. Erwartet uns hier etwas ähnliches?

„Etwas Theorie zuerst: Unser Ziel ist wieder, die Zuschauer:innen immersiv in einen anderen Gedankenraum einzuladen, wo sie Zusammenhänge neu, anders erleben können. Das funktioniert – übrigens auch bei uns im Probenprozess – oft gut über den Humor als Türöffner! Wir haben uns mit dem weiten Feld neuer, positiver (männlicher) Heldenfiguren befasst, die das Patriarchat und toxische Männlichkeit abstreifen wollen und Vorbilder für eine neue Männlichkeit sein könnten. Das geht schon ans Eingemachte, da muss man mit offenem Kopf dran gehen. Und wenn man sich dann auf die spielerischen, interaktiven Elemente einlässt – dann stehen die Chancen gut für erkenntnisreiche und unterhaltsame 90 Minuten.“

Was bedeutet Feminismus für euch?

„Das ist zuerst mal eine permanente Herausforderung der Welt, in der wir leben. Und die braucht natürlich eine ausgewogene Präsenz von Frauen und Männern im öffentlichen und privaten Leben – und ihre Positionen und Prioritäten. Die ist noch lange nicht gegeben, und deshalb brauchen wir sicher noch eine Zeit lang feministische Positionen, um die Welt gerechter zu machen. Das ist verdammt schwierig in der Umsetzung, wie man an der Außenpolitik der Bundesregierung sehen kann. Worthülsen helfen uns nicht weiter. Wir müssen da ans Eingemachte – siehe oben.“

Wie geht man als Mann mit dem Thema Feminismus um, habt ihr das Gefühl, dass er euch betrifft?

„Klar! Wir haben für dieses Projekt sehr lange in einem Team mit der Autorin Manon Reith und der Regisseurin Nathalie Sandoz um eine gemeinsame Richtung gerungen. Und sind dabei auch als Männer immer wieder in eine defensive Haltung gefallen, hatten das Gefühl, als Individuen durch den Feminismus angegriffen zu werden – was ja teilweise auch so ist. Das muss man aushalten. Angenehm ist es nicht, aber im besten Fall lehrreich. Immer wieder: Eigene Privilegien erkennen, wo profitieren wir von dem System? Klar, Männer sind auch Opfer des Systems Patriarchat. Ein Grund mehr, es zu ändern. Und Frauen sind auch Teil des Systems – das könnte dann ein anderes Theaterprojekt werden.“

Glaubt ihr, dass wir in einem Patriachat leben?

„Ja.“

Wie ticken denn die Männer von heute?

„Bei unseren Recherchen über die Männer von heute sind wir auf eine riesige Bandbreite von nachdenklichen, interessanten, aufgeklärten und humanistischen Positionen bis hin zu absolut debilen, ekelhaften, grauenhaften und zynischen Pamphleten auf alles gestoßen, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Auf jeden Fall ist da eine große Verunsicherung über unsere Rollen als Männer. Das erleben wir auch im Alltag, als Theatermacher, Väter und Partner.

Was werde ich als Zuschauer aus dem Abend mitnehmen?

„Weil alles noch nicht kompliziert genug ist, lautet der Untertitel unseres Stückes “ - ein theatrales game über die Natur von Vorurteilen”. Wir haben uns anhand des sozial-psychologischen Klassikers “The Nature of Prejudice” von G. W. Allport genau angeschaut, wie Vorurteile entstehen, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie Gruppen und Individuen prägen und wohin sie führen können: Nämlich vom harmlosen Witz bis zum Genozid. Und wie sie das Zusammenleben von Frauen und Männern prägen – das war hier unser Ansatz. Wie frau/man raus geht? Am besten Fall gut unterhalten und mit Stoff für viele hitzige Gespräche an der Bar!“

Das Interview führte Ines Langel, Orangerie Theater.

Surviving Men – Über die Natur von Vorurteilen – Termine:

Do 25.01.2024, 20 Uhr

Fr. 26.01.2023, 20 Uhr

Sa 27.01.2024, 20 Uhr

So 28.01.2024, 18 Uhr

Weitere Termine:

Do 29.02.2024, 20 Uhr

Fr. 01.03.2023, 20 Uhr

Sa 02.03.2024, 20 Uhr

So 03.03.2024, 18 Uhr

Tickets erhältlich im VVK: tickets.qultor.de/orangerie-theater

Reservierungen telefonisch unter 0221-9522708 & per E-Mail an info@orangerie-theater.de

Ticketpreise: 19,00 € normal | 12,00 € ermäßigt | 8,00 € mit Köln-Pass (exkl. Gebühren)

Ort: Orangerie Theater | Volksgartenstr. 25 | 50677 Köln

