Bettina Montazem gelingt es, aus der ambivalenten Biografie der Grande Dame des Chansons ein vielschichtiges Gesamtkunstwerk zu formen. Bereits im Vorjahr sorgte die Inszenierung des Teams um die Theaterregisseurin im zumeist ausverkauften Haus für große Begeisterung. Nun kehrt „Piaf à Paris – Chanson meets Varieté“ zurück. Montazem verbindet in ihren Produktionen Gesang, Artistik, Tanz und Schauspiel zu einem stimmigen Ganzen – so auch in diesem Fall.

Erstklassiger Gesang verzaubert das Publikum

Bei der Wiederaufnahme des gefeierten Stücks sind die bewährten SängerInnen und ArtistInnen der letzten Spielzeit erneut mit am Start: Allen voran Rosa-Halina Dahm, die als Piaf die Augen der ZuschauerInnen zum Strahlen bringt. In der kühlen, etwas abgerissen Pariser Kulisse wickelt sie mit ihrer Interpretation des Weltstars alle im Handumdrehen um den Finger. Ihre Stimme ist emotional und samtig, stark und doch zerbrechlich – einfach wunderschön.

Katharina Molzberger füllt die Bühne von ihrem ersten Auftritt an mit ihrer ungeheuren Präsenz. Die an der Hamburger Stage School ausgebildete Musical-Darstellerin begleitet Édith Piaf in der Rolle einer Prostituierten durch das gesamte Stück. Mit ihrem Mezzosopran bekommt jedes Lied eine ganz besondere Note – ganz gleich, in welcher Sprache sie es singt. Und egal, ob bei Gesang oder Schauspiel, man schaut ihr jederzeit gerne zu.

Einzigartige ArtistInnen lassen die Herzen höherschlagen

Fünf ArtistInnen gestalten das Bühnenbild mit unterschiedlichen Disziplinen. Die seltene indische Sportart Mallakhamb findet mit Sandeep Kale ihren Weg auf die Bühne. Seine Technik am schwebenden Holzpfahl verbindet Yoga, Wrestling und akrobatische Elemente zu einer außergewöhnlichen Performance.

Auch Rudi Überall und Rainer Laumer kombinieren als „Battle Beats“ unterschiedliche Genres miteinander und erfinden so etwas ganz Eigenes. Ein Trend, den wir mögen! Die beiden Autodidakten vereinen Elemente aus Breakdance, Handstands-, und Partnerakrobatik – dynamisch und doch poetisch. Ihre kraftvolle Performance ist überraschend und bringt jede Menge Energie mit sich.

Linda Sander will hoch hinaus und das zeigt sie allen. Die Berliner Luftakrobatin tourt seit 16 Jahren mit ihren ausgeklügelten Choreografien durch die Welt und überzeugt dabei durch ihre Bühnenpräsenz und ihr technisches Können gleichermaßen. Ihre selbst kreierten, eigensinnigen Acts verschmelzen die dynamische Musik und ihren biegsamen Körper auf magische Art miteinander. Sie ist rebellisch und gefühlvoll und zieht das Publikum mit dieser Mischung in ihren Bann.

Mit Sheyen Caroli steht ein echtes Zirkuskind auf der Ehrenfelder Bühne. Sie ist Artistin in fünfter Generation und entstammt der berühmten Caroli- Zirkusfamilie. Und tatsächlich spielte die kleine Edith mit ihrem Vater im Zirkus von Sheyens Großvater. Schicksal oder Zufall? Wer weiß … Hinter ihrer atemberaubenden Aufführung steckt jede Menge harte Arbeit. Das ist klar! Mit ihrer erfrischenden Kombination aus Kontorsion und Handstands-Akrobatik bereichert sie die Varieté- Show um Édith Piaf mit kraftvoller Eleganz.

Olikseij Sherblyk ist ein Tausendsassa. Im März begeisterte er das Publikum in der Show „Broadway – Muscial meets Varieté“. Zuerst ließ er seine Assistentin bei seiner Quick Change-Nummer in atemberaubender Geschwindigkeit die Outfits wechseln und zauberte später märchenhafte Seifenblasen in den unterschiedlichsten Formen. Dieses Mal schwingt er stattdessen das Tanzbein, wobei er mit seinem spitzbübischen Charme eine ordentliche Portion Energie auf die Bühne bringt.

Gesamtkunstwerk auf Weltniveau

Die Eigenproduktion des Urania Varietés versteht sich als Hommage an Édith Piaf. Bettina Montazem vereint künstlerische Ausdrucksformen zu einem stimmigen Gesamtbild. Die Atmosphäre der Pariser Gassen der dreißiger Jahre dient als Kulisse für eine Inszenierung, in der Melancholie, Kraft und Leidenschaft ineinandergreifen. Die Show bietet ein abwechslungsreiches Bühnenerlebnis und interpretiert das Leben Piafs in einem ästhetisch eigenständigen Rahmen.

„Piaf à Paris – Chanson meets Varieté“, 23.05. – 29.06.2025, Do-Sa 20h, So 16h, am 29.06. zusätzlich 18h, Urania Theater, Platenstr. 32, Köln, ab 33 €