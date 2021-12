Respect! - aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Aufgrund der neuen, ab dem 28.12.2021 gültigen, Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen kann die Show „RESPECT – A Tribute to Aretha Franklin“ - mit den Songs der unsterblichen Queen of Soul live on stage - am 30. Dezember 2021 in der Kölner Philharmonie nicht stattfinden und wird auf den 18. April 2022 (Beginn: 20.00 Uhr) verschoben.

Die Eintrittskarten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Die bislang am 18.04.2022 angesetzte Show „THE SOUND OF CLASSIC MOWTOWN“ entfällt. Ticketinhaber für diese Show können ihre Tickets für „THE SOUND OF CLASSIC MOWTOWN“ am 17.04.2022 umbuchen oder den Eintrittspreis erstattet bekommen. Bei Online-Buchungen werden die Kunden direkt kontaktiert, ansonsten bitten wir diese sich an die Stelle zu wenden, an der die Tickets gekauft worden sind.

