Roboteroper „R.U.R.“

Isaac Asimov nannte es das „schlechteste wichtige Stück seiner Zeit“: Karel Čapeks Drama Rossum’s Universal Robots gilt als Blaupause für die Science-Fiction des 20. Jahrhunderts und reflektiert auch heute noch aktuelle Themen wie ökonomische und ökologische Katastrophen und menschliche Hybris. Mit dem Stück wurde der Begriff „Roboter“ erst geprägt. 101 Jahre nach seiner Uraufführung bringt das Berliner Duo gamut inc am 20. Januar die Uraufführung einer aktualisierten Fassung unter dem Titel „R.U.R“ als Musiktheater auf die Bühne. Der Vorverkauf für die Aufführungen in der Kölner Comedia am 5. und 6. Februar startet ab sofort, Karten sind über Offticket erhältlich.

R.U.R. - Rossum's Universal Robots, 05. & 06.02.2022, weitere Infos unter: www.comedia-koeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!