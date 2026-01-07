Das GOP Varieté-Theater Bonn startet 2026 mit einer Spielzeit, die vier Produktionen zwischen zeitgenössischer Zirkuskunst, Comedy und Bildertheater vereint. Den Auftakt macht vom 15.01. bis 12.04.2026 die Show „Seasons“ der kanadischen Compagnie Flip Fabrique. Auf einem Dachboden entfaltet sich ein Jahreslauf, in dem ein junges Ensemble durch Jonglage, Sprünge und Partnerakrobatik von einer Jahreszeit in die nächste wechselt. Licht, Kostüm und Bühnenbild setzen Akzente und erzählen von Freundschaft und Vergänglichkeit.

„Seasons“, 15.01. – 12.04.2026, GOP Varieté-Theater Bonn, Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn, Tickets ab 44€