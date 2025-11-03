Sie sind mit über 2,5 Millionen Zuschauern die weltweit erfolgreichsten musikalischen Verkünder der Frohen Botschaft: Die stimmgewaltigen Gesangssolisten von THE HARLEM GOSPEL SINGERS und ihre unverwechselbar groovende All-Star-Band.

Angetrieben von den furiosen Pianoläufen des Tastenmagiers Anthony Evans und der einzigartigen Energie des Gospels steigern sich die HARLEM GOSPEL SINGERS in ihren prachtvollen, wehenden Roben in immer ekstatischere Höhen – und die Herzen des Publikums fliegen gen Himmel!

Im kommenden Winter sind die US-amerikanischen Ausnahmesänger*innen mit ihrer mitreißenden Mischung aus R&B, Funk und Soul vom 13. Dezember 2025 bis 14. Januar 2026 auf großer Tournee – und am 01. Januar 2026 in der Kölner Philharmonie zu erleben. Die Zuschauer dürfen sich neben zahlreichen Highlights der vergangenen Tourneen dabei gleich auf vier neue Songs freuen.

Wenn THE HARLEM GOSPEL SINGERS Hits wie Amazing Grace, Kumbaya my Lord, Swing Down Sweet Chariot, Oh Happy Day, Simon & Garfunkels Bridge Over Troubled Water oder Michael Jacksons Earth Song mit ihrer ansteckenden Lebensfreude anstimmen, schenken sie dem Publikum pure musikalische Glücksmomente. Die Formation bezaubert mit lauten und leisen Tönen gleichermaßen. Da wird es fröhlich und mitreißend, aber auch emotional und bewegend. THE HARLEM GOSPEL SINGERS bringen ihr Publikum zum Singen und Tanzen, kreieren aber auch ruhige, besinnliche Momente – da jagt ein Gänsehautmoment den nächsten.

Einigkeit, Harmonie und Konsens in konfliktreichen Zeiten

Direkt der erste, gleichzeitig einer der neuen Songs der Show, gibt das Motto des Abends vor: „Kumbaya, my Lord “– Sei hier, mein Herr! Schon seit Generationen schenkt dieser weltbekannte Spiritual den Menschen Trost, Mut und Hoffnung. Gerade in konfliktreichen und herausfordernden Zeiten steht das Lied seit jeher für Augenblicke der Einigkeit, Harmonie und des Konsenses. „Wenn Melodie und Text zum Hoffnungsträger werden“ (Heilbronner Stimme): Der musikalische Energieschub und die „Good News“ der HARLEM GOSPEL SINGERS – Aufbruch statt Resignation, Bewegung statt Stillstand, hoffnungsvolle Freude statt Verzweiflung – sind heutzutage wohl wichtiger denn je!

Die magische Kraft des Gospels

Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der HARLEM GOSPEL SINGERS beruht auf „jener magischen Kraft, die vom Gospel ausgeht und keine Berührungsängste mit anderen Musikstilen kennt“ (Die Rheinpfalz). So präsentieren in der kommenden Show gleich neun Gesangssolisten mit beeindruckenden Stimmen und einer hochkarätigen Live-Band im Rücken einen Musikmix aus traditionellem und modernem Gospel, R&B, Funk und Soul sowie von Pop Songs mit einer besonderen Botschaft. Das aufwändige Bühnen-Set, die prachtvollen, bunten Roben und das stimmungsvolle Licht-Design sorgen für ein mitreißendes Gesamterlebnis.

Dies alles dient den HARLEM GOSPEL SINGERS dazu, die „Frohe Botschaft“ in ihrer unmittelbaren und packenden Form weiterzugeben und eine einzigartige emotionale Beziehung zu jedem Zuschauer aufzubauen.

Bei allen kommenden Shows darf sich das Publikum wieder auf den langjährigen musikalischen Weggefährten von Queen Esther Marrow und „Tornado am Flügel“ (Generalanzeiger Bonn), Anthony Evans, freuen sowie auf den Tenor Rodney Archie, der mit seiner glasklaren, engelsgleichen Stimme seit über 15 Jahren für unvergessliche Höhepunkte sorgt.

Gospel als Wurzel moderner Musik – interpretiert von einer exzellenten Live-Band

„In unserer aktuellen Show nehmen wir das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Welt des Gospels: Von dessen Wurzeln – den Spirituals der afroamerikanischen Sklaven – bis zu modernen Stilen wie Soul, R&B und Blues, die von ihm und seinem Spirit maßgeblich beeinflusst wurden“, sagt Derrick Alexander, einer der neun Solisten der HARLEM GOSPEL SINGERS. „Aber auch dessen besondere Botschaft, die `Good News`, hat Künstlergenerationen sowie Sänger*innen zutiefst geprägt. Wir teilen unseren Glauben und die Frohe Botschaft in jeder Show mit dem Publikum und wollen ihnen möglichst viel positive Energie und Lebensfreude mit nach Hause geben. Das ist in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger denn je“, betont Alexander.

Doch nicht nur die Gesangssolisten sind ein Highlight – auch die begleitende Live-Band unter der Leitung von James Simpson spielt eine zentrale Rolle. Mit ihrer Präzision und Spielfreude hebt sie den musikalischen Standard auf internationales Top-Niveau. Die fünfköpfige Band bringt die Ursprünge des Gospels authentisch zur Geltung, während sie gleichzeitig die Verbindung zu modernen Musikgenres wie Blues, Jazz, R&B, und Soul nahtlos aufgreift. Ihr Zusammenspiel mit den herausragenden Stimmen der Solisten schafft eine Klangfülle, die sowohl berührende als auch kraftvolle Höhepunkte hervorbringt.

­The Harlem Gospel Singers, 01.01.2026, 15h + 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 59,99€