Nach zwei erfolgreichen Tourneen mit "The Distraction" ist es Zeit für was Neues! Oder was Altes? oder Beides? Genau das haben sich The Umbilical Brothers gedacht und kommen im Mai 2026 mit ihrem Best Of „Best Of The Worst Of The Best" Programm zurück nach Deutschland.

The Umbilical Brothers sind ein internationales Comedy-Phänomen. Ihre einzigartige Mischung aus verblüffender Komik und halsbrecherischem körperlichen Einsatz hat das weltweit beliebte australische Comedy-Duo bereits in über 40 Ländern auf die Bühne gebracht – u.a. in Stadien als Support von Robin Williams oder N*Sync, in der The Late Show mit Stephen Colbert, nach James Brown beim Woodstock `99 und vor der (ehemaligen) Queen von England. Zu ihren weltweiten Auftritten gehörte auch eine einjährige Off-Broadway-Tournee, für die sie von der New York Times gelobt und für den „Drama Desk Award“ nominiert wurden. Ausgezeichnet wurden sie bisher u.a. mit dem australischen „Helpmann Award“ für die Comedy-Performance des Jahres, dem „The Edinburghs Critics‘ Choice Award“ und mehreren „British Academy Film Awards“. Für die Komödie „Upside Down Show“, die sie zusammen mit Sesame Workshop entwickelten, erhielten sie einen „Emmy“ und einen „TV Week Logie Award“. Kein Wunder also, dass Entertainment Weekly The Umbilical Brothers zu den Top 100 der kreativsten Menschen in der Unterhaltungsbranche zählte.

Das Duo hat nicht nur die Regeln des Theaters durchbrochen, sondern ein neues theatralisches Multiversum erfunden. Unglaubliche menschliche Darbietungen treffen auf Spezialeffekt-Zauberei, die das Publikum staunend zurücklässt.

The Umbilical Brothers „Best Of The Worst Of The Best“, 13.05., 20h, Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, ab 44,80€