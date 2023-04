Theater der Keller: Die Highlights im April

Ob frisch geschieden oder frisch verliebt, kommt am besten als Paar zu Szenen einer Ehe in die Ostervorstellung, am Sonntag, den 09.04.23, um 18h. Wenn man dem Theater der Keller eine E-Mail mit dem Stichwort „frisch verliebt“ an tickets@theater-der-keller.de schreibt, erhält man zwei Eintrittskarten zum Preis von einer!

Szenen einer Ehe – Ein Spiel nach Ingmar Bergman

„Wir hätten schon längst anfangen sollen, uns zu prügeln.“ Der Satz ist eine Provokation, heute vielleicht noch mehr als in den 70ern, als Ingmar Bergmans TV-Kammerspielserie Szenen einer Ehe zuerst ausgestrahlt wurde und zu einem Anstieg der Scheidungsrate in Schweden führte. In der Neuinterpretation des Klassikers durch Ulrike Janssen und Heinz Simon Keller spielen sich zwei Paare durch die Bergmanschen Szenen probieren sie an und aus, beobachten, kommentieren, belauschen einander, wiederholen und variieren sich, sind eines des anderen Schatten- und Gegenbild. Und was passiert zwischen den Dialogen: Erzählen die Körper, ihre Gesten und Bewegungen, andere Geschichten?

Mitwirkende:

Regie: Heinz Simon Keller

Heinz Simon Keller Dramaturgie: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Bühne & Kostüm: Lara Hohmann

Lara Hohmann Regieassistenz: Anouchka Strunden

Anouchka Strunden Technik: Tom Thöne, Paul Hollstein

Tom Thöne, Paul Hollstein Es spielen: Barbara Fernandez, Laura Janik, Jan Sabo und Valentin Stroh

Weitere Termine

So. 09.04., 18h

Sa. 29.04., 20h

So. 30.04., 18h

Fr. 16.06., 20h

Clockwork Orange ist endlich wieder auf der Bühne! Nicht verpassen: Freitag, 28.04.2023, um 20h

Clockwork Orange von Anthony Burgess

Wenn ein Mensch nicht wählen kann, hört er auf, Mensch zu sein. Alex und seine Droogs versetzen die Stadt in Angst und Schrecken. Sie überfallen beliebig wehrlose Opfer, vergewaltigen Frauen, bekriegen sich mit anderen Gangs. Die Gewalt ist für Alex Spaß und Genuss, das geraubte Geld Nebensache. In seinem Kultbuch aus dem Jahre 1962 stellt Anthony Burgess eine Lösung zur Disposition, ebenso effektiv wie bedrohlich nah an gegenwärtigen Möglichkeiten: Was spricht dagegen, Gewaltbereitschaft einfach medizinisch zu unterbinden, wenn es machbar ist?

Ausgezeichnet mit dem Heidelberger Theaterpreis 2018

Mitwirkende:

Bühnenfassung: Julia Fischer u. Charlotte Sprenger

Julia Fischer u. Charlotte Sprenger Regie: Charlotte Sprenger

Charlotte Sprenger Bühne: Thomas Garvie

Thomas Garvie Kostüme: Janina Warnk

Janina Warnk Dramaturgie: Barbara Kastner

Barbara Kastner Mit: Markus J. Bachmann, Frank Casali, Gareth Charles, Denis Merzbach, Jan-Emanuel Pielow

Weitere Termine:

So. 28.05., 20h

Sa. 17.06., 20h

