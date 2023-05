Theater der Keller: Die Highlights im Juni

KÖNIG UBU – Oder Wir sind im Arsch – Nach Alfred Jarry

Ursprünglich von Alfred Jarry im Jahr 1896 geschaffen, avancierte das Stück KÖNIG UBU schnell zu einem Skandalerfolg. Ubu verkörpert den archetypischen Spießbürger, der für moralischen Verfall steht und von unersättlicher Machtgier getrieben wird. In ihrer Inszenierung macht sich Charlotte Sprenger und ihr Ensemble auf die fesselnde Suche nach dem "wahren Ubu" und dessen aktuellen gesellschaftspolitischen Relevanz.

Mitwirkende:

Regie: Charlotte Sprenger

Charlotte Sprenger Dramaturgie & Mitarbeit Soundeffekte: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Bühne & Kostüm: Max Schwidlinski

Max Schwidlinski Video: Daniel Breitfelder & Charlotte Sprenger

Daniel Breitfelder & Charlotte Sprenger Regieassistenz: Erika Walter

Erika Walter Technik: Tom Thöne, Paul Hollstein

Tom Thöne, Paul Hollstein Mit: Daniel Breitfelder, Frank Casali, Brit Purwin

Termine:

Sa 03.06., 20h

So 04.06., 18h

Sa 10.06., 20h

Sa 24.06., 20h

WELCOME TO DIGITAL PARADISE

Foto: Luisa Bäde WELCOME TO DIGITAL PARADISE

Unendliche Möglichkeiten - das Digitale Paradies verspricht uns Freiheit und Reichtum an Information, und das demokratisch und für alle. Kauf dir mit deinen Daten alles, was du willst. Sei Teil der Vision und lehn dich zurück, denn hier kannst du alles abgeben. Wir entwickeln bereits das nächste Update - für eine bessere Zukunft, für alle, für dich. In einem Chaos aus Algorithmen, Bots, künstlicher Intelligenz und scheinbar endlos verzweigten Netzwerken widmet sich das Ensemble2030 technischen und politischen Mechanismen des Internets und heißt Sie herzlich willkommen im Digitalen Paradies.

Mitwirkende:

Regie: Christoph Steć, Kamala Dubrovnik, Arwen Schünke, Yana Novotorova

Christoph Steć, Kamala Dubrovnik, Arwen Schünke, Yana Novotorova Bühne & Technik: Jens Mühlhoff

Jens Mühlhoff Kostüm: Tamara Priwitzer

Tamara Priwitzer Video: Vika Gurina

Vika Gurina Musik: Trace Polly Müller

Trace Polly Müller Projektleitung: Claudia Harhammer

Claudia Harhammer Mit: Akua Ampedu, CHANG13° , Denise Abrat, Eva Majbour, Fenja Ludwig, Judith Manusch, Kasia Jukowski, Khalaf Dawood, Marie Schilling, Marzena Paszkowiak, Milena Chotjaturat

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Termine:

So 18.06., 20h

Mo 19.06., 20h

Di 20.06., 20h

Das vollständige Programm, alle weiteren Infos sowie Tickets hier: www.theater-der-keller.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!