Theater der Keller: Die Highlights im März

PUTINPROZESS – ПУТІНПРОЦЕС (UA)Ukrainisch-deutsche Produktion

Es begann am 24. Februar 2022 … nein, es begann schon vorher. PUTINPROZESS untersucht den Einfluss eines modernen totalitären Systems auf jeden von uns, gleich welcher Herkunft wir sind oder wo wir leben.

Die deutsch-ukrainische Produktion von Andriy May und seinem Ensemble, aus dem Theater der Keller, PUTINPROZESS, wird Teil des Rahmenprogramms des Berliner Theatertreffens Mitte Mai sein. Und auch in Dresden wird das Stück beim Festival „Nebenan“ im Dresdner Hellerau am 2. Juli 2023 gezeigt.

Vorher noch im Theater der Keller in Köln zu sehen, am Sonntag, 26. März 2023 um 20h.

Regie & Bühne: Andriy May

Andriy May Choreographie: Viktor Ruban

Viktor Ruban Dramaturgie: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Video: Yevhen Yakshin

Yevhen Yakshin Kostüm: Katya Markush

Katya Markush Mit: Timon Ballenberger, Oleksii Dorychevskyi, Tetiana Zigura

Weitere Spieltermine: So. 26.03. 20:00 Uhr, Sa. 22.04., 20:30h und So. 23.04., 18h

Foto: Piotr Pietrus

BÜCHNER – Die Weltgeschichte meint es nicht persönlich mit dir

Von Björn Gabriel mit Texten von Georg Büchner

Premiere am Freitag, 24.03. um 20h

Georg Büchner gründete die „Gesellschaft der Menschenrechte“ und wurde verfolgt wegen seiner politischen Überzeugungen. Als talentierter Künstler, Forscher, Revolutionär, Aktivist und Schriftsteller bereicherte er die Theaterliteratur mit neuen Formen. Büchner glaubte an die Republik und untersuchte die Machtstrukturen in der Gesellschaft. Trotz seines frühen Todes im Alter von 24 Jahren hinterließ er ein bedeutendes literarisches Vermächtnis.

Regisseur Björn Gabriel, seit zehn Jahren mit studio trafique aktiv in der freien Kölner Szene, wird sich im Theater der Keller mit Büchners Phänomen auseinandersetzen und dessen Visionen und Ideen beleuchten, die bis heute von Bedeutung sind.

Regie & Bühne: Björn Gabriel

Björn Gabriel Kostüm: Anna Marienfeld

Anna Marienfeld Video: Alice Bleistein

Alice Bleistein Mit: Anna Marienfeld, Jan Sabo, Susanne Seuffert, Moritz Reinisch

Weitere Spieltermine: Sa. 25.03., Do. 06.04., Fr. 07.04., Fr. 21.04., Sa. 22.12., jeweils um 20h.

Informationen und Tickets zu beiden Stücken gibt‘s auf www.theater-der-keller.de

