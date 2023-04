Theater der Keller: Die Highlights im Mai

OHNE WORTE – Nach einer Idee von Christina Bacher. Ein Buchstabenkrimi von Engel&Esel-Produktionen.

In der Stadt passieren merkwürdige Dinge: Der Buchstabenklau geht um. Und jetzt ist auch noch das einzige Manuskript von Schriftstellerin Frieda Fliege spurlos verschwunden. Am kommenden Tag sollte Friedas Buch doch in den Druck gehen. Ihr Freund, der Esel Fridolino, macht sich auf die Suche nach den Tätern. Schnell kommt der Hobby-Detektiv dem Obdachlosen Diogenes auf die Schliche, der in der Stadt nicht um Geld, sondern um Worte bettelt. Doch als der Esel ihn zu seinem Schlafplatz auf einer Müllhalde folgt, erkennt er, dass der Mann das alles nur tut, um weitere Buchstaben für die Menschheit zu retten. Offenbar war er der Erste, dem aufgefallen ist, dass inzwischen alle Buchläden der Stadt geschlossen und die Bücher aus dem öffentlichen Leben nahezu verschwunden sind. Inzwischen reden die Menschen kaum noch miteinander. Dem muss Einhalt geboten werden… auch, um Friedas Buch doch noch richtig groß rauszubringen. Nur wie?

Mitwirkende:

Regie: Engel&Esel-Produktionen

Engel&Esel-Produktionen Kozept / Idee: Christina Bacher

Christina Bacher Dramaturgie: Dagmar Operskalski

Dagmar Operskalski Musik: Joachim Uerschels, Thandiwe Braun

Joachim Uerschels, Thandiwe Braun Bühne / Kostüm / Handpuppe: Sabine Kreiter

Sabine Kreiter Licht: Jens Jones Rieckhoff

Jens Jones Rieckhoff Grafik: Michael Oréal

Michael Oréal Mit: Thandiwe Braun, Suzan Erentok, Joachim Uerschels

Termine:

Sa 06.05., 14h

So 07.05., 14h

KÖNIG UBU – Nach Alfred Jarry

Illustration: Fred Nußbaum König Ubu

König Ubu ist die bürgerliche Verkörperung moralischer Verwahrlosung. Er ist feige, verschlagen und machtbesessen, ein fluchender Spießer und ordinärer Tyrann. Als heruntergekommener Macbeth usurpiert er den polnischen Königsthron, wird, nach kurzer Popularität, zum mordenden, sich bereichernden Despoten, um anschließend selbst gestürzt zu werden.

In Zeiten von skrupellosen Machthabern und schamlosen Machtansprüchen stellt Regisseurin Charlotte Sprenger die Frage: Kann man angesichts dessen noch lachen? Lassen Sie sich von dieser provokanten Inszenierung mitreißen und entdecken Sie, wie schwarzer Humor und beißende Satire helfen können, mit den absurden Realitäten unserer Zeit umzugehen.

Mitwirkende:

Regie: Charlotte Sprenger

Charlotte Sprenger Bühne & Kostüm: Max Schwidlinski

Max Schwidlinski Dramaturgie: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Mit: Daniel Breitfelder, Frank Casali, Brit Purwin

Termine:

Premiere: 26.05., 20h

Sa 27.05., 20h

Sa 03.06., 20h

So 04.06., 18h

Sa 10.06., 20h

Sa 24.06., 20h

Das vollständige Programm, alle weiteren Infos sowie Tickets hier: www.theater-der-keller.de

