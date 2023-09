Theater der Keller: Die Highlights im Oktober

KÖNIG UBU – Oder Wir sind im Arsch – Nach Alfred Jarry

Mit "König Ubu" schuf Alfred Jarry 1896 eine mythische Gestalt in einer Welt grotesker archetypischer Bilder. Ubu ist der Inbegriff des Spießers, die Verkörperung moralischer Verwahrlosung, des von niederen Instinkten und höchster Machtgier besessenen ordinären Tyrannen.

Der Skandalerfolg des Stücks beruhte vor allem darauf, daß Jarry auf traditionelle Handlungsführung verzichtete und eine obszöne Sprache verwendete. Aber wie kann man damit heute umgehen, in einer Welt, die einem selbst schon wie Satire vorkommt?

Charlotte Sprenger und ihr Ensemble überschreiben Jarrys Stück (selbst ein Pastiche aus literarischen Versatzstücken) mit einem Mash-Up aus Szenen und Fantasien unserer bundesrepublikanischen Gegenwart, auf der Suche nach dem „wahren Ubu“.

Mit Dank an Wolfram Lotz für das Recht zur Verwendung eines Textes aus seinem Drehbuch „Das Massaker von Anröchte“.

Mitwirkende:

Regie: Charlotte Sprenger

Charlotte Sprenger Dramaturgie & Mitarbeit Soundeffekte: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Bühne & Kostüm: Max Schwidlinski

Max Schwidlinski Video: Daniel Breitfelder & Charlotte Sprenger

Daniel Breitfelder & Charlotte Sprenger Regieassistenz: Erika Walter

Erika Walter Technik: Tom Thöne, Paul Hollstein

Tom Thöne, Paul Hollstein Mit: Daniel Breitfelder, Frank Casali, Brit Purwin

Termine:

Fr 29.09., 20h

Sa 30.09., 20h

Mi 11.10., 20h

Do 12.10., 20h

Do 16.11., 20h

Fr 17.11., 20h

Foto: Oliver Strömer

DIE MATRIX – Ein Traumspiel mit Musik

Sie nennen sich DIE MATRIX. Sie wollen das Menschliche verteidigen gegen die drohende Übermacht der Algorithmen und Künstlichen Intelligenzen. Dafür tun sie das, was bisher noch kein Chatbot überzeugend geschafft hat: Sie träumen. Sie träumen gemeinsam, um die schöpferischen Kräfte ihres Menschseins freizulegen, um Widerstand zu leisten gegen die Automatisierung der Welt, um der Durchmusterung durch Big Data die anarchische Kraft der freien Assoziation entgegenzusetzen. Aber mit dem neuen Mitglied der Gruppe scheint irgendetwas nicht zu stimmen … Ängste, Fantasien, Entgrenzung, Wünsche und traumhafte Songs – DIE MATRIX fragt: Was ist das, ein Mensch? Und: Brauchen wir das (noch)? »I’ll see you on the dark side of the moon.«

Träume als Widerstand gegen die Algorithmisierung der Welt – ein poetisches, abgründiges Stück mit Musik von Sophie Hunger, Einstürzende Neubauten, Peaches, Danger Dan, Mélanie de Biasio, Joe Cocker und anderen.

Mitwirkende:

Regie: Heinz Simon Keller

Heinz Simon Keller Dramaturgie & Text: Ulrike Janssen

Ulrike Janssen Bühne & Kostüm: Katya Markush

Katya Markush Video: Alice Bleistein

Alice Bleistein Regieassistenz: Joelle Anouk Kannapin

Joelle Anouk Kannapin Technik: Thomas Mörl, Paul Hollstein

Thomas Mörl, Paul Hollstein Musikalische Beratung: Julia Rellek

Julia Rellek Live-Musik & Musikalische Leitung: Nick von der Nahmer

Nick von der Nahmer Mit: Marc Fischer, Jonas Laiblin, Alexandra Lowygina, Friederike Neutze, Nick von der Nahmer, Ramona Petry

Termine:

Do 28.09., 20h

Sa 14.10., 20h

So 15.10., 18h

Mi 25.10., 20h

Do 26.10., 20h

Sa 04.11., 20h

Sa 18.11., 20h

Das vollständige Programm, alle weiteren Infos sowie Tickets hier: www.theater-der-keller.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!