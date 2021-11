Theater für alle

Ehrenfeld ist ein begehrtes Viertel: schmucke Altbauten, interessante Gastronomie und Party-Hotspot. Dass hier auch eines der interessantesten Theater Kölns zuhause ist, überrascht nicht: In der markanten Platenstraße zwischen Venloer und Subbelrather Straße liegt das Urania Theater. Das Haus hat sich zur Aufgabe gemacht, Theater in all seinen Facetten und Möglichkeiten zu den Menschen zu bringen. „Wir wollen ein Ort der Kultur, aber auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Diskussion sein“, so Theaterleiterin Bettina Montazem, die zusammen mit ihrem Team auch eine Bar mit Außengastronomie betreibt. Entsprechend vielfältig ist das Programm des Hauses: diverse Theaterformate, Musicals, Konzerte, Lesungen, Kabarett, Comedy, Varieté und seit Oktober auch die Veranstaltungsreihe #streitkultur. Darüber hinaus dient das Urania auch anderen Kulturschaffenden als Probe- und Auftrittsbühne, wie zum Beispiel dem Opernzweig der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Veedelstheater und Weltbühne

„Das Theater ist nicht nur der Punkt, wo sich alle Künste treffen. Er ist ebenso die Rückkehr der Kunst ins Leben“, hat Oscar Wilde gesagt. Nach diesem Credo, erst recht nach der Coronaauszeit. So erwartet die Besucher in diesem Jahr noch das Zwei-Personen-Stück „Der Theaterkoch“ als klassisches Schauspiel mit Tiefgang, mit „Noch'n Gedicht“ ein Abend mit Hans-Joachim Heist (alias Gernot Hassknecht aus der „heute-show“) über den großen Heinz Erhardt, ein Konzert unplugged mit Lokalmatador Mo Torres, ein iranisches Theaterfestival, eine Kammeroper und zur Weihnachtszeit das Urania Varieté mit international preisgekrönten Stars. Dass das Haus mit 184 Sitzplätzen, einer Bühne von 90 Quadratmetern und kompletter technischer Ausstattung die besten Bedingungen bietet für die unterschiedlichsten Produktionen, ist neben der künstlerischen Strategie des Urania eine Voraussetzung für den Erfolg. Das wissen auch andere Theaterleute, Companies und Veranstalter zu schätzen, die das Haus regelmäßig buchen. Insgesamt kommen kommen pro Jahr rund 250 Veranstaltungen mit über 1.000 Künstlerinnen und Künstlern zur Aufführung.

„Was Menschen bewegt, bringt sie ins Theater“

Der Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und breit gefächerten Angeboten stellt auch die erfahrene Intendantin vor Herausforderungen: „Wir möchten mit dem Urania sowohl ein anspruchsvolles Theater für Köln als auch eine offene Kulturstätte im Viertel sein. Das gelingt nur, wenn wir zum einen viele Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen ansprechen. Zum anderen aber auch eine klare Linie verfolgen: gute Qualität und gute Themen. Denn was Menschen bewegt, bringt sie ins Theater. Ob Politik, Klassiker oder Menschliches. Bei uns darf gelacht und geweint, gestritten und gefeiert, geredet und geschwiegen werden.“ Ein Weg, der nach anfänglichen Erfolgen mit Produktionen wie „Das Sherlock Musical“ von Corona jäh gestoppt wurde. Aber auch diese für alle Kulturschaffenden schwierige Zeit hat das Urania gemeistert. Nicht zuletzt dank der Kulturförderung, vor allem durch Neustart Kultur. Ziel nun ist es erstmal, wieder am Start zu sein. Wie mit der Neuauflage des Musicals „All you need is Cheese“ aus der Feder von Dittsche-Autor Albrecht Koch und dem provokanten Stück „Gegen die Demokratie“ von Esteve Soler, das für den Kurt-Hackenberg-Preis 2021 nominiert worden ist.

Kino und Kindertagesstätte: Theater mit Tradition

Was viele nicht wissen: Das Haus hat eine lange und bewegte künstlerische Tradition. 1930 eröffnete hier das Kino „Lichtburg“. Nach Kino- und später Kindertagesstättenbetrieb, eröffnete 1985 mit dem Urania Theater Kölns erstes Stadtteiltheater. Im November 2017 eröffnete dann unter der Leitung von Bettina Montazem, Richard Bargel und Frank Oppermann das „neue“; Urania Theater. Für die Zukunft haben sich die Theatermacher viel vorgenommen: Wiederaufnahme erfolgreicher Stücke wie „Gegen die Demokratie“ und „All you need is cheese“, mit „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, einer Uraufführung und einer Regiearbeit des bekannten Regisseurs Eike Weinreich drei neue Produktionen, weiteren Diskussionen bei #streitkultur und einer neuen Musikreihe mit Ehrenfelder Singer-Song Writern. Wenn alles gut geht, hofft Bettina Montazem auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse, einen guten Zuspruch im Viertel und in der Stadt sowie einen Stellenwert in der Kulturlandschaft, der ihrem und dem Theater generell gerecht wird: „Wir wollen nicht die Bretter sein, die die Welt bedeuten. Aber wir hoffen, dass viele Kölnerinnen und Kölner die Lust am Theater wieder- oder neu entdecken.“ Dass Theater auch und gerade in Zeiten von Social Media und Streamingdiensten dazu imstande sind, Menschen zu begeistern und ihnen über die künstlerische Darbietung hinaus ein persönliches Erlebnis zu verschaffen, davon ist das Urania überzeugt.

Urania Theater, Platenstr. 32 (Ehrenfeld), Tel. 17 09 82 60, www.uraniatheater.de

