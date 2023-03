Theater im Bauturm: die Highlights im April

Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ wird im Bauturm zu einem Manifest entfesselter Vorstellungskraft als Kampfschrift gegen die gefährliche Phantasielosigkeit unserer vermeintlichen Wirklichkeit. Wie immer in unruhigen Zeiten steht die Phantasie auch derzeit wieder unter latentem Verdacht: Angesichts gravierender gesellschaftlicher Herausforderungen scheint die dokumentarische Ebene der Kunst aktuell dringlicher zu sein als der fabulierende Entwurf weitschweifiger Abenteuergeschichten. Um hoffnungsvolle Utopien formulieren und umsetzen zu können, ist das Training der Vorstellungskraft allerdings auch angesichts schwieriger Umstände essentiell wichtig - und kaum ein Buch formuliert dieses Credo so nachdrücklich wie „Die unendliche Geschichte“. In Michael Endes berühmtem Roman von 1979 befindet sich die Phantasie in akuter Gefahr: Das mythische Reich Phantásien droht durch das Nichts ausgelöscht zu werden - und nur ein kleiner dicker Junge, der das Lesen liebt und von seinen Mitschülern gemobbt wird, kann den Prozess aufhalten.

Regisseurin Deborah Krönung und ihr Team fokussieren Endes phantastischen Bildungsroman auf seinen Kern und die feiern die grundlegende menschliche Kapazität zur Imagination mit einem Abend, der mit entfesselter Vorstellungskraft der gefährlichen Phantasielosigkeit unserer vermeintlichen Wirklichkeit und ihren Folgen zu Leibe rückt.

Der zweite Klassiker, der im April im Theater im Bauturm präsentiert wird, ist „Amphitryon. Ein metaphysisches Gedankenspiel nach Kleist“. Noch nie war Identität so komisch wie in Henrich von Kleists Amphitryon! Regisseur Kieran Joel nutzt Kleists Antikenadaption, um zu hinterfragen, wo wir selbst hinter unseren zugewiesenen Rollen verschwinden. Wie sehr sind Klischees, Rollenzuweisungen und Anforderungen, die an uns gestellt werden, identitätsstiftend? Wo begrenzen sie uns, wie führen sie uns in die Irre und wo sind sie sinngebend? Und warum wird so selten darüber gesprochen, dass dieser Prozess oftmals auch peinlich, lachhaft und urkomisch sein kann? Versiert im Umgang mit Metaebenen und Theatereffekten, erkunden Joel und sein Team nun das Spiegellabyrinth von Kleists Verwechslungsspektakel und stellen die Strukturen und Wirkungsweisen der Institution Theater auf die Probe.

„Die Unendliche Geschichte“ Spieltermine:

01.04., 20h

02.04., 19h

08.04., 20h

09.04., 18h

10.04., 18h

30.04., 19h

02.05., 20h

„Amphitryon“ Spieltermine:

17.04., 20h

18.04., 20h

19.04., 20h

Ort: Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln

Tickets und Infos unter 0221 524242 oder auf www.theaterimbauturm.de

