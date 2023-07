Theater im Bauturm: Die Highlights im August

Buchpremiere: „Kartonwand. Das Trauma der Arbeitsmigrant/innen am Beispiel meiner Familie“

Eine Veranstaltung des Verlags Kiepenheuer & Witsch | Lesung mit dem Autor Fatih Çevikkollu

Alle ArbeitsmigrantInnen kennen sie, denn sie steht symbolisch für den Traum vom baldigen Glück in der Heimat: eine ganze Wand aus Kartons, in denen alles verstaut wurde, was schön und wertvoll war – für das spätere Leben in der Türkei. Willkommen war man in Deutschland nicht, doch was hält man nicht alles aus, wenn es nur von kurzer Dauer ist? Es lohnte sich weder, die deutsche Sprache zu lernen, noch sich ein Zuhause zu schaffen, schließlich sollte es bald zurückgehen. Die Kinder wurden als Kofferkinder hin- und hergeschickt. Was macht es mit Menschen, wenn sie irgendwann merken: Der Traum zurückzukehren hat sich nicht erfüllt?

Fatih Çevikkollu beschreibt sein Leben und das seiner türkischen Familie, die Träume und Enttäuschungen seiner Eltern, und er spricht mit ExpertInnen über die Folgen der Arbeitsmigration, die bis heute in den Familien Wunden hinterlassen hat. Ein Thema, das bisher nur in Fachkreisen behandelt wurde und dringend in den Mittelpunkt der Debatten gehört.

Termin: 17.08., 19h

„Die unendliche Geschichte“

Spielzeiteröffnung am 26. August

Während ein Angriffskrieg Europa erschüttert, breitet sich in Phantásien das Nichts aus. Und während archaische Reflexe unsere Zivilisation bedrohen, rettet in Michael Endes Klassiker die Phantasie eines 10-jährigen Mobbingopfers die Welt.

Das Manifest entfesselter Vorstellungskraft als Kampfschrift gegen die gefährliche Phantasielosigkeit unserer vermeintlichen Wirklichkeit!

Termine: 26.08., 20h + 27.08., 18h

„Madonnas letzter Traum“ von Doğan Akhanlı

Endlich wieder im Programm!

Ein türkischer Schriftsteller will nicht glauben, dass die Protagonistin des Nationalromans Die Madonna im Pelzmantel 1938 in Berlin eines natürlichen Todes gestorben ist. Er nimmt die Ermittlungen auf und schon bald eröffnet sich vor ihm ein historisches Panorama von Schuld und Verantwortung.

Ein abenteuerliches Panorama zur europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und eine wilde Bühnenreise durch Zeit und Raum.

Termine: 31.08., 19h sowie 01. + 02.09., 19h

