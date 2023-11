Theater im Bauturm: Die Highlights im Dezember

Zeit für Entscheidung – Ein Monolog der Verzweiflung über Europa

Nominiert für den Kurt-Hackenberg-Preis 2022

Gareth Charles spielt einen Schauspieler. Dieser erzählt von seinem europäischen Traum, seiner Idee eines friedlichen und moralischen Europas. Er teilt seine Recherchen mit den Zuschauenden, lamentiert, diskutiert, berührt und macht in seiner Naivität fassungslos. Ist das Theater eigentlich noch ein politischer Ort? Ist Pazifismus jetzt endgültig out? Wenn ein Schauspieler in der Ukraine zum heroischen Präsidenten werden kann, was macht das eigentlich mit einem jungen Schauspieler in Deutschland? Und wer von uns würde sich freiwillig melden, um Deutschland an der Waffe zu verteidigen? Am Ende steht Stille. Schweigen für die Menschen die gerade oder vor kurzem oder immer noch um ihr Leben kämpfen. Schweigen, weil das Theater in dem Moment, in dem alle Warnungen zu spät kommen, in dem die Moral vergessen scheint, nicht mehr relevant ist. Oder ist es das gerade dann?

Spieltermine: 07. Dezember 2023, um 20:00 Uhr

Foto: MEYER_ORIGINALS Weihnachtsfeier. Ein Betriebsunfall Weihnachtsfeier. Ein Betriebsunfall von Bernd Schlenkrich, Laurenz Leky und René Michaelsen. Theater im Bauturm

Weihnachtsfeier. Ein Betriebsunfall – Von Laurenz Leky, René Michaelsen und Bernd Schlenkrich

Jedes Jahr im Dezember muss sie dringend noch in den ohnehin schon vollen Terminkalender eingeplant werden: die Betriebsweihnachtsfeier. Kaum eine Institution ist im deutschen Arbeitsleben derart stark verankert, ganz gleich ob im Finanzamt, beim Start Up-Unternehmen oder im Travestie-Lokal. Der hehre Wunsch, den Kolleginnen und Kollegen einmal jenseits der im Dienst gepflegten Hierarchien zu begegnen, offenbart in der konkreten Umsetzung jedoch oft genug allerlei unerwartete Schwierigkeiten.

Laurenz Leky, Bernd Schlenkrich und René Michaelsen laden zum beschaulichen Umtrunk im vertrauten Kreis der Kolleg:innenschaft. Auf ihrer Weihnachtsfeier werden all jene Prototypen zu Gast sein, die bei jedem Firmenfest für mehr Beklemmung als Besinnlichkeit sorgen: der Chef, der eine unangenehme Rede hält, die stolze Chefsekretärin, der einsame Netzwerkadministrator und der zu unangemessener Sentimentalität neigende Hausmeister. Sie alle stecken einen ganzen Abend lang in der Glühweinhitze des Aufenthaltsraums fest und können aus Höflichkeit nicht weg – und vergessen so, dass man mit kleinen Weihnachtswundern besser überall rechnen sollte…

Spieltermine: 14. und 15. Dezember 2023, jeweils um 20:00 Uhr | 20. Dezember 2023, um 17:00 Uhr und 20:00 Uhr | 21. Dezember 2023, um 20:00 Uhr

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln | Tickets und Infos auf www.theaterimbauturm.de

