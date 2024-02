Theater im Bauturm: Die Highlights im Februar 2024

Foxi, Jussuf, Edeltraud – Von und mit Markus John

Getreu der Aussage von Jim Jarmusch, er mache lieber einen Film über jemanden, der seinen Hund spazieren führt, als über den Kaiser von China, spielt Markus John drei Menschen aus Köln: Den Taxifahrer Foxi, den Museumswärter Jussuf und Edeltraud, die Witwe eines erfolgreichen Managers. Es sind keine erfundenen Figuren, die drei gibt es wirklich, sie leben unter uns. Ihre Lebensgeschichten hat er sich in persönlichen Gesprächen erschlossen und bringt sie ungefiltert, ohne Glättungen oder Zusätze, auf die Bühne. Dabei zeigt sich, wie komplex das Leben der Einzelnen ist: Es geht um positive Gene, Picasso und Zuhälterei, DDR, Demenz und Schwulsein, um Integration und Knast und Krebs und Krupp, Boxerbuden, uneheliche Kinder, Schlägereien, um Stalingrad, Provinz und Offenheit. Das warmherzige Solo über die Kraft des Zuhörens kommt ohne großes Bühnenbild und mit einem Minimum an Kostümen aus und wird gerade dadurch so eindringlich – eine respektvolle Verbeugung vor den „Menschen von nebenan“ und dem Humor, mit dem sie ihr Schicksal meistern.

Foxi, Jussuf, Edeltraud lief in der Spielzeit 2012/13 am Kölner Schauspielhaus und wurde danach ans Schauspielhaus Hamburg übernommen, zu dessen Ensemble Markus John gehört. Nach dem großen Erfolg des Gastspiels im Rahmen des Festivals Köln, Minnesota zur Eröffnung der Spielzeit 2016/17 ist der Abend regelmäßig am Bauturm zu sehen und hat damit wieder einen festen Platz in der Stadt, die seinen Nährboden darstellt.

Spieltermin im Februar: Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20:00 Uhr

Foto: Gerlando Alfeo

Oh, Liebste, wie nenn ich Dich? Liebeslieder und Gedichte von Walther von der Vogelweide bis Bertolt Brecht

Liederabend von und mit Bert Oberdorfer gemeinsam mit Jan Weigelt und Gerhard Dierig

Liebe ist das große Kraftwerk der Dichtung: Keine andere Emotion ist so vielschichtig und individuell, weswegen sich ihre Tauglichkeit als literarischer Gegenstand auch niemals erschöpft. In seinem Parcours durch die deutsche Liebeslyrik vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert entfaltet Bert Oberdorfer ein Panorama jener Gefühle, die im ewigen Kreislauf von Verlieben, Lieben und Entlieben eine Rolle spielen: Die Texte sprechen von Aufregung und Enthusiasmus ebenso wie von Enttäuschung und Erinnerung. Eine Besonderheit des Abends besteht darin, dass Bert Oberdorfer die Gedichte berühmter deutschsprachiger Schriftsteller:innen nicht nur rezitiert, sondern auch in seltenen Vertonungen zu Gehör bringt. Unterstützt wird er dabei von Jan Weigelt am Klavier und Gerhard Dierig an der Bratsche, die ihn bereits bei seinen beiden erfolgreichen Liederabenden im Tandem mit Dalia Schaechter am Bauturm unterstützten: A Lidele in Jiddisch und Wien, Wien, nur Du allein - Ming herrlich Kölle.

Spieltermin im Feburar: Sonntag, 25. Februar 2024, um 18:00 Uhr

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln | Tickets und Infos auf www.theaterimbauturm.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!