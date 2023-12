Theater im Bauturm: Die Highlights im Januar 2024

Biotopia. Ein Kölner Bestiarium – Ein Projekt von Laurenz Leky, Bernd Schlenkrich und René Michaelsen

Köln ist ein Biotop – und das nicht nur im metaphorischen Sinne. Zusehends ist in den letzten Jahren eine öffentliche Aufmerksamkeit für die Fülle der in Köln lebenden Tierarten entstanden. Im Anschluss an das Buch Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chtuluzän der amerikanischen Biologin Donna Haraway (2017) begibt sich die Theaterleitung auf urbane Safari und geht dabei der Frage nach, welche Kooperationen zwischen Mensch und Tier in Köln bereits bestehen oder geplant sind. In der Idee von Allianzen, die über die Grenzen biologischer Arten hinaus wirken, artikuliert Haraway eine Vision für eine neue Gemeinschaftlichkeit in Zeiten der Klimakrise, die das Theater im Bauturm im Verbund mit Halsbandsittichen, Frettchen im Stadtdienst und anderen nicht-menschlichen und menschlichen Kölnerinnen und Kölnern artübergreifend erkundet.

Spieltermin: Freitag, 12. Januar 2024, um 20:00 Uhr

Foto: Studiopramydiya

PREMIERE The Feral Womxn – Solo-Tanz-Theater von und mit Jemima Rose Dean | Uraufführung

Patriarchaler Kapitalismus verschmutzt nicht nur unsere Psyche, sondern auch die Biosphäre: The Feral Womxn sucht nach den Schnittstellen von Feminismus und Klimaaktivismus und setzt den wilden Nonkonformismus von Hexen und anderen Modellen naturnaher Weiblichkeit in Opposition zum domestizierten Frauenbild des Kapitalismus. Die australische Tänzerin Jemima Rose Dean hat ihr eigenes „re-wilding and re-witching“ entwickelt, um so dem kapitalistischen Apparat den Kampf anzusagen, der unseren Planeten verschmutzt und uns von unserer instinktgeleiteten, animalischen Natur trennt. Das sechzigminütige Solo entstand in einer zweimonaten choreographischen Residenz am Goethe-Institut in Montreal und verbindet Mittel von Tanz, Stimme und physical theatre.

Teil von The Feral Womxn ist ein eigens dafür in Auftrag gegebener Soundtrack der Berliner musikschaffenden Persönlichkeit Lindred. Die Performance findet in englischer Sprache statt.

Premiere Freitag, 19. Januar 2024, um 20:00 Uhr, weitere Spieltermine im Januar: Samstag, 20. Januar 2024, um 20:00 Uhr

