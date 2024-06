Theater im Bauturm: Die Highlights im Juli 2024

Von Käfern und Menschen| Von Clemens Mädge

Unter der Erde treffen sich drei Tote: Otto, gestorben im 4. Jahrhundert auf der Flucht vor den Hunnen, der in der Schlacht gegen napoleonische Truppen gefallene Gardist Friedrich Wilhelm August Schmitt und die soeben bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommene Musiklehrerin Barbara Stölzl. Umgeben von Flechten, Schaben und Käfern fristen die drei ihr Dasein als virtuelle Hologramme ihrer vergangenen Existenz: nicht mehr stofflich am Leben teilnehmend, sondern nur noch durch Reste, Spuren und Hinterlassenschaften in der Welt präsent. Ihr zusehends eskalierender Konflikt darüber, wie sich mit Erinnerungen verantwortungsvoll umgehen lässt, wird durch die Einschaltung von Interviews ergänzt, die das Produktionsteam mit Expert:innen zu Datentracking, Aufbewahrung und transgenerationaler Vererbung geführt hat. So entsteht aus dem Humus der Zivilisation das Panorama einer immer poröser werdenden Demokratie, die sich durch die Techniken der digitalen Speicherung ungeahnten Herausforderungen gegenübergestellt sieht: Was behalten wir und was verschwindet? Und wer wählt aus, was erinnert wird und was der Vergessenheit anheimfällt? Und was bedeutet das alles für die Zukunft?

Nach seiner Erfolgsproduktion Die Orestie (nominiert für den Kölner Theaterpreis 2021) versammelt sich das Team um Regisseurin Kathrin Mayr erneut, um den Spuren menschlicher Archetypen aus der Vergangenheit in eine mögliche Zukunft zu folgen. Mit dem eigens für das Theater im Bauturm geschriebenen Text des Dramatikers Clemens Mädge und Video-Einspielern aus den Expert:inneninterviews entsteht ein vielstimmiges Panorama des Erinnerns, das so unterschiedliche Themen wie Epigenetik, Archäologie, Provenienzforschung und künstliche Intelligenz verbindet - und dabei auch die organisatorischen Herausforderungen des Totseins nicht aus dem Blick verliert.

Spieltermine im Juli: Fr. 05.07. + Sa 6.7., 20h

Das magische Theater des Herrn Kompa| Von und mit Markus Kompa

Illusion ist eine der Grundvereinbarungen des Theaters: Wer auf der Bühne steht, wird gewissermaßen in eine Figur verwandelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man Schauspieler:innen mit Monologen aus der klassischen Dramenliteratur daher auch regelmäßig im Varieté sehen - zwischen Zauberern, Magnetiseuren, Entfesselungskünstlern und Witzeerzählern. Auf diese Verbindung besinnt sich das Theater im Bauturm nun zurück und präsentiert erstmalig in seinem Spielplan einen klassischen Zauberkünstler.

Markus Kompa schreitet in seinem Solo-Abend das ganze Feld der Zauberei ab: Von Taschenspielertricks und Gaukeleien mit Kugeln, Ringen und Münzen bis hin zu paranormalen Phänomenen - alles präsentiert in seinem selbstironischen Stil des "Zauberers aus Versehen". Erst kürzlich hat Markus Kompa mit einem Auftritt beim Förderverein des Theaters auch die Theaterbelegschaft verblüfft und begeistert. Noch tagelang beschäftigte die Menschen im Bauturm-Büro nur eine Frage: Wie macht der das nur? Nun hat auch das Publikum die einmalige Gelegenheit, sich von Markus Kompa in die illusionistische Welt jenseits des rationalen Verstands mitnehmen zu lassen.

Spieltermin: Do. 04.07., 20h

