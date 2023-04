Theater im Bauturm: Die Highlights im Mai

Premiere: Cola Lemon 30 Cent

Sommerblut Cola Lemon 30 Cent

Spielort: Subbelrather Hof, Subbelrather Str. 109

08.-11. Mai – jeweils um 20h

Regisseur Frederik Werth und sein Team unternehmen eine Expedition in den dunklen Kontinent der Spielotheken, in dem Spiel und Spaß locken, meistens jedoch auch der persönliche Ruin nicht fern ist. Cola Lemon 30 Cent wird den merkwürdigen Reiz an Gewinn und Verlust erlebbar machen, welcher der Spielsucht zugrunde liegt. Schließlich stellt sich gerade aus dem Theater heraus, in dem doch das Spiel eine so zentrale Rolle einnimmt, besonders eindringlich die Frage, inwiefern wir selbst anfällig für die "unsichtbare Sucht" aus der nebulösen Welt jener Automaten sind, die Sorglosigkeit und Kontrollverlust zugleich verheißen.

Eine gemeinsame Produktion von Sommerblut Kulturfestival und Theater im Bauturm

Der Mensch - Die fast vollständige Geschichte

Spielort: Theater im Bauturm 12. + 13. Mai | 15. + 16. Juni – jeweils 20h

Wirft man einen Blick auf den Sachbuchmarkt, lassen sich etliche Publikation schnell auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Den Drang, auf möglichst wenigen Seiten möglichst weite historische Zeitspannen abzuhandeln, mithin also endlich einmal das Große Ganze zu erklären. Stets geht es darum, mit weit ausholendem Schwung aus der Geschichte und Existenz des Menschen überzeitliche Essenzen zu destillieren.

Lisa Bihl und Sebastian Schlemmer erzählen an diesem Abend nichts Geringeres als die komplette Geschichte der Menschheit. Dabei folgen sie den zugrunde liegenden Sachbüchern von Yuval Harari, Bill Bryson und Adam Rutherford auch in ihrer lustvollen Tendenz, den Menschen von seinem Thron als angebliche „Krone der Schöpfung“ herabzustoßen.

Zeit für Entscheidung. Ein Monolog der Verzweiflung über Europa

× Erweitern Foto: Ingo Solms Gastspiel: Zeit für Entscheidung

Spielort: Theater im Bauturm | Eine Produktion von c.t.201 - freies Theater Köln 19. Mai 20h

Gemeinsam mit dem Schauspieler Gareth Charles hat Regisseurin Deborah Krönung ein Stück über Europa und den Krieg in der Ukraine entwickelt, das den Wunsch nach einer eindeutigen und eigenen Positionierung in den Fokus rückt - trotz überfordernder Quellen und nicht abreißender Nachrichtenfluten. Am Ende steht Stille. Schweigen für die Menschen die gerade oder vor kurzem oder immer noch um ihr Leben kämpfen. Entstanden ist ein Monolog zwischen Hilflosigkeit, Loop-Station und dem unbedingten Wunsch zu handeln.

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln

