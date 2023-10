Theater im Bauturm: Die Highlights im November

Warschau – New York – Tel Aviv – Eine musikalische Revue von und mit Dalia Schaechter

Nach unermüdlicher Gastspieltätigkeit am Theater im Bauturm konzipiert Dalia Schaechter, seit 1995 Ensemblemitglied und Kammersängerin an der Oper Köln, nun erstmalig einen musikalischen Abend spezifisch für die kleine Bühne an der Aachener Straße. Gemeinsam mit dem jungen Pianisten Boaz Krauzer aus Tel Aviv entwickelt sie eine wilde Revue mit Musik der jüdischen Diaspora: Von Wiegenliedern und Protestsongs über mystische Hymnen und politische Chansons bis hin zu arabischen Crossover-Klängen und Showtunes vom Broadway, von Mordechai Gebirtig über Irving Berlin und George Gershwin bis zu Mordechai Zeira, von intimer Kundgabe über extrovertierten Glamour bis zur Beschwörung der verlorenen Heimat im Lied. Unterstützt von ihrer vierköpfigen Band entfaltet Dalia Schaechter in Warschau - New York - Tel Aviv das klangliche Panorama einer ebenso reichhaltigen wie diversen Musiktradition und lädt ein zur Erforschung jüdischer Musik jenseits des Klezmer.

Premiere 2. November 2023, weitere Spieltermine: 03. November 2023, um 20:00 Uhr | 09 und 10. Oktober 2023, jeweils um 20:00 Uhr

Foto: Christopher Horne

HNSL/GRTL. Eine Umarmung – Eine Koproduktion von performing:group, dem Theater im Bauturm und tanzhaus nrw

„I am confused. So I will do a confused dance.“ Selten schien das Nachdenken über die Zukunft dringlicher, aber auch selten düsterer als heute. Fluchtpunkt aller Zukunftsvisionen bleibt jedoch stets die Gemeinschaft: Nur zusammen, so viel scheint klar, können wir der multiplen Versehrtheit der Welt durch Klimawandel, Glaubhaftigkeitskrisen und Kriege begegnen. Wie aber praktizieren wir Gemeinschaft und wie stellen wir sie her? Versuche, sie auf Kommando entstehen zu lassen, sind jedenfalls zum Scheitern verurteilt. Also erklären wir dasjenige unserer vertrauten Verhältnisse zum Vorbild, in dem wir schon früh erproben, was Gemeinschaft bedeutet - das komplexe Band zu unseren Geschwistern. Nichts Anderes haben uns schließlich die großen Dichter empfohlen: Alle Menschen werden Brüder hofft Schiller, Schwestern, jetzt sind wir Schwäne konstatiert Rilke. Aber hatten sie dabei auch wirklich die vielfältigen Verstrickungen, Verzerrungen und Verwirrungen im Blick, die sich zwischen Geschwistern ergeben können?

Spieltermine: 29. und 30. November 2023, jeweils um 20:00 Uhr | 16 Oktober 2023, um 20:00 Uhr | 17. Oktober 2023, um 18:00 Uhr

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln | Tickets und Infos auf www.theaterimbauturm.de

