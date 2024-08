Theater im Bauturm: Die Highlights im September 2024

Lerne lachen ohne zu weinen | Texte und Chansons von Kurt Tucholsky mit Musik von Hanns Eisler

Er war Lyriker, Kritiker, Romancier, bissiger Satiriker und Verfasser erotisch-frecher Chansons. Er liebte die Frauen, die verrauchten Berliner Kneipen und die halsbrecherischen Pointen. Er hat die Katastrophe des Nationalsozialismus vorausgeahnt, so früh wie kaum ein anderer - und doch geglaubt, sie mit der Schreibmaschine aufhalten zu können. Er wurde ausgebürgert aus Deutschland, das er hasste und liebte, und im schwedischen Exil hat er sich dann das Leben genommen: Kurt Tucholsky. In einer leichtfüßig-tiefgründigen biographischen Revue präsentieren Bert Oberdorfer und sein musikalisches Ensemble Chansons und Texte des unbequemen Zeitzeugen. Schillernde Miniaturen, von der Erschaffung der Welt bis zum ultimativen Rezept gegen Grippe, vom Glück und vom Unglück in der Liebe und, wenn gar nichts mehr hilft, vom kleinen Stückchen Kautabak.

Spieltermine im September:

Samstag, 14. September, 20 Uhr

Sonntag 15. September, 18 Uhr

Expand Foto: Laura Thomas

Wuthering Heights | Von Emily Brontë

Lange Zeit als viktorianischer Schmachtfetzen marginalisiert und allenfalls durch Kate Bushs Song in Erinnerung gehalten, erlebt Emily Brontës 1847 erschienener Roman Wuthering Heights (auf Deutsch meistens als Sturmhöhe übersetzt) seit einiger Zeit eine erstaunliche Renaissance. Für Mithu Sanyal handelt es sich gar um „den postmodernen Roman des 19. Jahrhunderts“.

Regisseur Frederik Werth wird den finsteren Stoff um eine wilde, bisweilen brutale Liebe inmitten von rauer Landschaft neu interpretieren und eine der vielfachen Handlungslücken in der Erzählung auf unerwartete Weise schließen. In einer multimedialen Theaterperformance wird die Erzählpositionen des Romans am sicheren Kaminfeuer unserer eigenen Perspektiven hinterfragt: Dem True Crime Podcast.

Content Warning: Das Stück befasst sich mit individuellen Erfahrungen rund um die Themen Kolonialismus und Rassismus.

Spieltermine im September:

Freitag 27. September, 20 Uhr

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln | Tickets und Infos auf www.theaterimbauturm.de

