Theater im Bauturm: Die Highlights im September

Premiere: Von Käfern und Menschen Von Clemens Mädge

Unter der Erde treffen drei Tote aufeinander: Otto, der vor den Hunnen floh, der napoleonische Gardist Friedrich Wilhelm August Schmitt und die kürzlich verstorbene Musiklehrerin Barbara Stölzl. Als Hologramme ihrer Vergangenheit, umgeben von Flechten und Insekten, ringen sie mit dem Umgang mit Erinnerungen. Interviews mit ExpertInnen zu Datenspeicherung und Vererbung ergänzen den Konflikt, der eine poröse Demokratie in der Ära des digitalen Gedächtnisses beleuchtet. Die Frage nach partizipativer Öffentlichkeit wird in einem Zeitalter ohne Vergessen neu gestellt.

Premiere: 16.09., 20h

× Erweitern Foto: Christopher Horne Ausschnitt aus „Amphitryon“

Endlich wieder im Programm: Amphitryon

Von Leonie Houber, Kieran Joel, Heinrich von Kleist und Felix Witzlau

Noch nie zuvor war Identität so komisch wie in Heinrich von Kleists Komödie Amphitryon, deren Essenz Regisseur Kieran Joel in seiner jüngsten Klassikerbearbeitung am Theater im Bauturm sorgsam destilliert. Von Kleist selbst bescheiden als Lustspiel nach Molière bezeichnet, leistet sein 1807 im Druck erschienenes Stück nichts Geringeres als den Transfer der bereits von Plautus und Molière bearbeiteten Verwechslungsthematik in die Moderne: Der Feldherr Amphitryon, der aus dem Krieg zurückkehrt und feststellen muss, dass Jupiter seine Gestalt angenommen hat, um zum Liebhaber seiner Gattin Alkmene zu werden, wird durch Kleist zum Prototyp des seiner selbst unsicheren Menschen.

Spieltermine: 06. + 07.09., 20h | 05. + 06.10., 20h

Theater im Bauturm - Freies Schauspiel Köln, Aachener Str. 24-26, 50674 Köln | Tickets und Infos auf www.theaterimbauturm.de

