Thriller – Live, die weltweit erfolgreiche Show um den King of Pop, geht – coronabedingt ein Jahr später als geplant – jetzt vom 04. Januar bis 23. Februar 2022 endlich auf seine große Tournee durch Deutschland, Österreich und Luxemburg. Michael Jackson gehört mit seiner Musik und seinem unverwechselbaren Tanzstil bis heute nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den einflussreichsten Künstlern weltweit. Thriller – Live konnte mit seiner Hommage an Michael Jackson bereits in 33 Ländern der Welt mehr als 4,5 Millionen Fans begeistern. Am Londoner West End, wo die Show von 2009 bis 2020 für Begeisterungsstürme sorgte, schaffte das Tribute sogar den Sprung in die Top 15 der Produktionen mit den längsten Laufzeiten.

× Erweitern Sven Damer

Die Musik- und Tanzshow lässt das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des King of Pop: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt-Hits wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum Thriller, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 80er-Jahre machte. Und eben dieses Album feiert im Jahr 2022 sein 40-jähriges Jubiläum. Mit rund 65 Millionen verkauften Exemplaren ist Thriller das weltweit meistverkaufte Album, für das Michael Jackson bei den Grammy Awards 1984 mit acht Preisen ausgezeichnet wurde – auch das ein bis heute ungeschlagener Rekord.

Thriller – Live, 25.01.2022, 20h, LANXESS arena, weitere Infos unter: www.thriller-live.com

