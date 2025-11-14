Umjubelte Premiere

Mit einer mitreißenden Performance und minutenlangen Standing Ovations feierte Sarah Engels gestern Abend ihr lang erwartetes Musicaldebüt in der Hauptrolle der Satine in Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln. Vor ausverkauftem Haus begeisterte die Sängerin und Entertainerin mit ihrer emotionalen Darstellung und starken Bühnenpräsenz das gesamte Publikum.

Die Premiere fand in einem exklusiven Rahmen statt – zahlreiche geladene Gäste aus Prominenz, Medien und Social Media sowie Freunde und Familie von Sarah Engels waren vor Ort, um diesen besonderen Moment mitzuerleben. Unter den prominenten Gästen befanden sich unter anderem Massimo Sinató, Sonya Kraus, Negah Amiri, Nicolas Puschmann und Matze Knop.

Die Premiere war der Höhepunkt wochenlanger, intensiver Proben. Überglücklich und sichtlich bewegt sagte Sarah Engels nach der Show: „Dieser Abend bedeutet mir mehr als ich in Worte fassen kann. Die Rolle der Satine ist eine riesige Herausforderung – emotional, stimmlich und körperlich. Zu spüren, wie das Publikum mitfiebert und wie sehr das gesamte Produktionsteam mich trägt, war überwältigend. Ich bin unendlich dankbar für diese Chance und freue mich auf jede weitere Show.“

Insgesamt wird sie an 15 ausgewählten Terminen als Satine in Moulin Rouge! Das Musical zu sehen sein.

Weitere Informationen unter www.moulin-rouge-musical.de