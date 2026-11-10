Weihnachten und Silvester in der COMEDIA

Die COMEDIA verbindet ihr Feiertagsprogramm mit unterschiedlichen Bühnenformaten: einer literarischen Reise für Familien, einer Live-Aufzeichnung mit Annette Frier und einem Silvesterabend, der Theater, Gastronomie und Party zusammenführt.

„Der Zauber von Oz“

Ein grüner Heißluftballon trägt Doro aus ihrem Alltag in das Land Oz. Dort soll sie Smaragde sammeln, das Schloss erreichen und den Zauberer finden. Unterwegs begegnet sie einer Blechfrau ohne Herz, einem Strohmann ohne Hirn und einem Löwen ohne Mut. Aus den Fremden werden Gefährten, die ihren Weg gemeinsam fortsetzen.

Sergej Gößner hat auf Grundlage von Lyman Frank Baums Geschichte eine neue Theaterfassung geschrieben. Manuel Moser führt Regie. Die Inszenierung erzählt von Wünschen, Freundschaft und den Möglichkeiten der Fantasie.

„Der Zauber von Oz“, 24./27.12., jeweils 14h, COMEDIA Theater, Vondelstr. 4–8, Köln, www.comedia-koeln.de

Fun Facts mit Annette Frier

Aktuelle Nachrichtenthemen und humoristische Einordnungen bilden den Ausgangspunkt von Fun Facts. Das Format wird von wechselnden Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Musik und Medien präsentiert.

In der COMEDIA übernimmt Schauspielerin Annette Frier diese Rolle. Das Publikum verfolgt die Aufzeichnung einer neuen Folge. Anschließend gibt es ein zusätzliches Showprogramm, das ausschließlich für die Gäste vor Ort bestimmt ist.

Annette Frier – Fun Facts, 29.12., 19h, COMEDIA Theater, Vondelstr. 4–8, Köln, www.comedia-koeln.de

Theater und Party zum Jahreswechsel

Das Silvester Spektakel in der HALLE beginnt mit einem Sektempfang. Anschließend steht ein Theaterbesuch auf dem Programm: Bei der Ticketbuchung wählen die Gäste zwischen „Titanic“ und „WASIHRWOLLT“.

Nach der Vorstellung folgt ein mehrgängiges Fingerfood-Buffet. Ein DJ begleitet die anschließende Party; ergänzend ist ein Rahmenprogramm mit Überraschungen angekündigt. Um Mitternacht wird gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen. Zum Arrangement gehören außerdem Mitternachtssnacks und eine Getränkepauschale, von der Spirituosen ausgenommen sind.

Silvester Spektakel in der HALLE, 31.12., 19h, COMEDIA Theater, Vondelstr. 4–8, Köln, www.comedia-koeln.de