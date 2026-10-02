Wenn die Varietébühne zum Fernsehstudio wird

Vor der Kamera soll alles stimmen, dahinter darf es drunter und drüber gehen: Diese Idee liefert den Rahmen für „On Air“. Die von Radio Bonn/Rhein-Sieg präsentierte Show überzeugte bei ihrer Premiere mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Musik, Comedy und Artistik.

Robert Wicke und Fede Rimini verantworten die Regie und prägen zugleich den humorvollen und musikalischen Ton des Abends. Wicke verbindet Beatboxing, Comedy und Jonglage, Rimini ergänzt das Zusammenspiel mit Musik und komödiantischem Gespür. Musiker Franco Niella vervollständigt diesen Teil des Ensembles.

Die artistischen Disziplinen brachten unterschiedliche Spannungsmomente auf die Bühne: Andrii und Mykola Pysiura kombinierten Kraft und Körperbeherrschung an den Strapaten und in der Hand-auf-Hand-Akrobatik. Guillaume Fontaine verknüpfte seine Balanceakte auf dem Schlappseil mit komischen Figuren. Jenna Böhmann übernahm das Warm-up, schlüpfte in verschiedene Rollen und zeigte mit ihrer Hula-Hoop-Nummer eine weitere Facette ihres Könnens.

Als Duo Abismal verbanden Ana Paula César und Federico Alberto Mansilla ihre Akrobatik an der chinesischen Stange mit Tanz und Theater. Bianca De Moura Dornelas setzte mit ihrer Kontorsionsnummer auf Beweglichkeit und Körperkontrolle. Die Brüder Florian und Michael Canaval, bekannt als Canavaltwins, ergänzten das Programm mit präziser Duo-Jonglage. In einer weiteren Nummer verbanden sie ihre Artistik mit Percussion.

Der Wechsel zwischen diesen Disziplinen macht den Reiz des Abends aus. Auch kulinarisch passte die Begleitung: Kichererbsen-Currysuppe und konfierte Barbarieente überzeugten geschmacklich und passten zur Jahreszeit. Als Dessert standen Marillenknödel auf dem Menü. Zum Abschluss gab es Standing Ovations – ein deutliches Zeichen dafür, wie gut „On Air“ beim Premierenpublikum ankam.

Ein Tipp für die Herbstferien: Kids für Nix

Vom 16. Oktober bis zum 1. November 2026 erhält je ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt zur Show.

INFO: „On Air“, bis 17.01.2027, GOP Varieté-Theater Bonn. Tickets ab 44 € unter www.variete.de/bonn oder Tel.: 0228-422 41 41.