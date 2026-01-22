William Wahl mit "wahlweise"

Mit "wahlweise" präsentiert William Wahl sein drittes Programm. Seine Wahlgesänge ertönen nicht nur live vor deutschlandweit ausverkauften Häusern, sondern sind auch im Internet millionenfach gehört worden.

Sorgen seine Wortspiele verlässlich für Lachsalven, ist es doch die ganz besondere Mischung aus Poesie und Komik, mit dem ihm die Klaviatur des Kreises gelingt.

Zartbitterböse sind seine Klavierlieder, und in ihnen behält er trotz seiner sehr feinen Beobachtung der menschlichen Schwächen stets einen liebevollen Blick aufs Leben. So zeigt er uns nicht zuletzt in seinem Lied "Rein versehentlich einvernehmlich", dass wir das mit der Liebe vielleicht doch noch hinkriegen können. Trotz alledem. Oder um es in seinen Worten zu sagen: Die Kehrseite der Medaille ist auch aus Gold.

Das brandneue Live-Programm "wahlweise" spielt der preisgekrönte Klavierkabarettist am 25. Januar 2026 in Köln (COMEDIA Theater - Roter Saal). Dieses Gastspiel ist bereits ausverkauft, gern lassen Ihnen Pressekarten hinterlegen. Aufgrund der großen Nachfrage wird William Wahl mit diesem Programm im Jahr 2026 für vier weitere Abende in Köln gastieren (22.04. Kulturgut Eltzhof, 29.05. Heinrich-Heine-Kulturforum, 13.06. Senftöpfchen Theater & 09.10. Volksbühne am Rudolfplatz).

William Wahl "wahlweise", VVK: 32,35€