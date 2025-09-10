Scrollen, klicken, swipen … oder das Hier und Jetzt erleben? Mit ihrem Regiedebüt vereint Ingrid Korpitsch feine Satire mit einer großen Portion Lebensfreude. Für das GOP hat sie eine völlig neue Show kreiert, in der Phänomene der digitalen Welt auf spektakuläre Artistik treffen.

Das internationale Ensemble zeigt, was sich zwischen digitaler Faszination und dem echten Leben verbirgt – unverfälscht, charmant und voller Humor. Eine Show, die Generationen verbindet: mal zum Lachen, mal zum Staunen, manchmal auch zum Nachdenken über die eigene Verbindung zur digitalen Welt. Und vielleicht sogar dazu, das Handy für zwei Stunden einfach mal beiseite zu legen.

Freier Eintritt für Kinder in den Herbstferien

Vom 10. bis zum 26. Oktober erhalten Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Show „YOUniverse”. Die Kombination mit anderen Aktionen und eine Verrechnung auf bereits gebuchte Tickets ist nicht möglich.

Die Vorstellungen finden von Dienstag bis Sonntag statt. Eintrittskarten sind ab 39€ erhältlich. Auf Wunsch können die Gäste den Showbesuch mit einem 3-Gänge-Menü an ihren fest reservierten Plätzen im Varieté-Saal sowie „Zarah´s Dinner Genuss“ oder Brunch im hauseigenen Restaurant Leander verbinden. Tickets und Gutscheine unter Tel. 0228-422 41 41 oder variete.de.