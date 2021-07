Zurück aus der Zwangspause

Die Erleichterung des Ensembles von Himmel und Kölle ist groß. Nach der langen Zeit des kulturellen Stillstands, bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen, kann das Köln-Musical „Himmel und Kölle“ endlich wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Das Musical, das bereits im Oktober 2020 Premiere feierte und Presse sowie ZuschauerInnen gleichermaßen begeisterte, schickt sich nun also in einem neuen Anlauf an, das Publikum erneut mitzureißen. Worum es geht und warum sich kein/e KölnerIn diese Bühnenperle entgehen lassen sollte, erfahrt ihr im Folgenden. Von der frommen Provinz in die sündige Großstadt: Der Kulturschock trifft den naiven Jung-Pfarrer Elmar direkt bei seiner Ankunft auf der Domplatte mit voller Wucht. Bereits am nächsten Morgen soll er die erste Predigt in seiner neuen Gemeinde halten. Doch statt der richtigen Worte findet er einen feierwütigen Junggesellinnenabschied, der dringend seine Hilfe braucht. Nach einer wilden Nacht muss Elmar feststellen: Gegen einen Samstagabend am Brüsseler Platz waren Sodom und Gomorrha eine Oase der Ruhe.

× 1 von 3 Erweitern Thomas Brill Himmel und Kölle (Köln-Musical) × 2 von 3 Erweitern Thomas Brill × 3 von 3 Erweitern Thomas Brill Prev Next

Eine schwungvolle Geschichte voller urkomischer Ideen, rasanter Szenenwechsel und mitreißender Musik: Mit „Himmel und Kölle“ machte das Erfolgsautoren-Duo Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob der Stadt Köln eine bissige Liebeserklärung voller Wortwitz und Gefühl. Und mehr noch: Die Kölner Grimme Preisträger schenken ihrer Stadt des Herzens ihr erstes eigenes Musical. Sie verpacken die Geschichte um den Jung-Pfarrer Elmar in eine turbulent-witzige Reise durch die vermeintlich heilige Domstadt. Auf der traditionsreichen Volksbühne am Rudolfplatz inszeniert der gefeierte Regisseur Gil Mehmert (u.a. „Das Wunder von Bern“, „West Side Story“, und „Hair“) das erste Köln-Musical, für das Andreas Schnermann exklusiv die Musik komponierte. Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob („Extrawurst“) erfüllten sich einen langgehegten Traum: „Wir wollten schon lange ein Musical schreiben, das Köln so zeigt, wie wir die Stadt sehen – mit Liebe, Zorn, Witz und Biss. Noch nie haben wir an einem Stück so intensiv gearbeitet, wie an „Himmel und Kölle“, sagt Netenjakob. „Wir wollen ein fantastisches, mitreißendes Musical schaffen.“Das ist dem eingespielten Team ohne Frage gelungen. Der wahnwitzige Höllenritt des erzkatholischen Priesters Elmar treibt den ZuschauerInnen vor Lachen die Tränen in die Augen.

INFO „Himmel und Kölle“, 20.08.2021- 26.02.2022, Volksbühne am Rudolfplatz, www.himmelundkoelle.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!