Wenn die Klassik eine Pause macht, heißt es vom 28. Juni bis 23. Juli 2023 in der Philharmonie: Bühne frei für das „34. Kölner Sommerfestival“! Das Publikum darf sich auf vier so unterschiedliche wie mitreißende Produktionen von drei Kontinenten freuen. Es wird heiß, bunt, rhythmisch und ausdrucksstark.

Das hochwertige und abwechslungsreiche Festival-Programm startet mit BERLIN BERLIN – Die große Show der Goldenen 20er Jahre, welche vom 28.06. bis 02.07.2023 erstmalig in der Philharmonie zum Tanz auf dem Vulkan lädt. Die mit dem renommierten Live Entertainment Award (LEA) ausgezeichnete Revue entführt das Publikum in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“ – mit all seinen Stars und Sternchen, amüsanten Geschichten, wilden Tänzen und musikalischen Glanznummern!

Danach sorgt das weltweit gefeierte BALLET REVOLUCIÓN vom 04. bis 09.07.2023 für einen nachhaltigen Endorphin-Schub. Seit nunmehr zehn Jahren halten die jungen Kubaner*innen die Tanzwelt in Atem: Bereits sechs außerordentlich erfolgreiche Tourneen führten sie von Havanna nach Europa, Asien und Australien. Mehr als eine Million Zuschauer*innen ließen sich von ihrer getanzten Leidenschaft bereits mitreißen. Zum Jubiläum präsentieren die kubanischen Ausnahmekünstler*innen wieder ihren einzigartigen Mix aus klassischem Ballett, Modern Dance, Salsa und Street-Dance. Befeuert werden sie diesen Sommer von live-gespielten Chart-Hits u.a. von Ed Sheeran, Dua Lipa, Camila Cabello, Coldplay und Justin Timberlake sowie durch packende Rhythmen von der Karibikinsel. Und dann wären da noch das elektrisierende Lichtdesign sowie die aufregenden Kostüme. Letztere designt vom „König der Highheels“ Jorge González. Er schwärmt: „Die andauernde Faszination von BALLET REVOLUCIÓN liegt sicher in der Lebensfreude, die die Show bei jedem Auftritt vermittelt.“

Sie sind absolute Publikumslieblinge – und zum achten Mal beim Festival dabei: YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN. Sie zeigen vom 11. bis 16.07.2023 ihre brandneue Show „Tenmai“ (Schicksal). Perfekte Synchronität und Harmonie vereinen sich mit athletischer Eleganz und Humor. Bei ihren mehr als 4.500 Auftritten in 54 Ländern hat sich die Truppe in den vergangenen 30 Jahren damit schon in die Herzen von über 8 Millionen Zuschauern gespielt. Mit Tenmei setzt sie diese Erfolgsgeschichte nun eindrucksvoll fort. Die neue Show feiert das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Welchen Auftrag hat die Vorsehung für uns? Was müssen wir erreichen? Was können wir überhaupt tun? Die Philosophie von YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN: Einfach jeden Moment auskosten und immer wieder das Beste geben. Dieses Lebensgefühl bringen die Taiko-Virtuosen mit Tenmei als pure Energie auf die Bühne. Grenzenlos kreativ und leidenschaftlich verbinden sie ihre Visionen mit der pulsierenden Kraft der Instrumente zu immer neuen Formen des Ausdrucks. Wie kein anderes Ensemble vereinen YAMATO – THE DRUMMERS OF JAPAN dabei meisterhaft traditionelle Trommelkunst und Spiritualität mit dem pulsierenden Herzschlag der japanischen Popkultur.

Ein exklusives Highlight beschließt vom 18. bis 23.07.2023 das Festival: Eines der berühmtesten Chorwerke aller Zeiten trifft auf eine der außergewöhnlichsten Theatergruppen der Welt! Die szenische Interpretation von Carl Orffs CARMINA BURANA durch La Fura dels Baus ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk, welches weltweit die Zuschauer begeistert. Phantastische Bildwelten und ein 39-köpfiges Ensemble führen Klassikliebhaber wie Kulturneugierige gleichermaßen in den opulenten Kosmos mittelalterlicher Gesänge – vom Erwachen des Frühlings, über ein feierliches Gelage „in taberna“, bis hin zum romantischen Liebeswerben. Neue Dimensionen eröffnen sich, wenn Videoprojektionen und Spezialeffekte nicht nur einen gigantischen Mond, sondern auch Wasserfälle, florale Ekstase, Wein, Wasser und Feuer mitten auf die Bühne holen. Gespielt wird Carl Orffs Schlüsselwerk dabei in einer neuartigen Fassung für sechs Schlagwerker, zwei Klaviere, Kontrabass und Flöte sowie drei Solisten und Chor. Das 1979 gegründete katalanische Theaterkollektiv La Fura dels Baus sorgt seit 40 Jahren für internationales Aufsehen – mit bislang mehr als 3.000 Auftritten vor mehr als drei Millionen Zuschauern weltweit.

Mit bislang über 1,6 Millionen Zuschauern seit seinem Auftakt 1988 ist das „Kölner Sommerfestival“ in der Philharmonie eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften zwischen privatem Veranstalter und einem städtischen Haus in Deutschland. Über 25 Deutschland- und Europapremieren international erfolgreicher Bühnenhighlights aus Show, Tanz, Musical, Performance und Musik unterstreichen die Relevanz des Festivals auch im Bundeskontext.

