37. Kölner Sommerfestival

Foto v.l.: Alex Melcher, Ewa Bogusz-Moore, Christian Herrmann, Vera Bolten, Jonathan Guth und Friederike Zeidler.

Vom 28. Juli bis 23. August präsentiert das „Kölner Sommerfestival“ bereits in seiner 37. Auflage Bühnenerlebnisse auf höchstem internationalem Niveau in der Philharmonie – dieses Jahr erstmals unter der Intendanz von Ewa Bogusz-Moore. Vorhang auf für drei besondere Produktionen, die bislang noch nie in Köln zu erleben waren. Die alle auf ihre ganz eigene Art begeistern, inspirieren und Hoffnung geben. Und in diesen bewegten Zeiten daran erinnern, was unser menschliches Zusammenleben so wertvoll macht!

Den Auftakt macht vom 28. Juli bis 02. August Die Weiße Rose, ein außergewöhnliches Musical über Umdenken, Verantwortung und Mut (auch vom 17. bis 21. Juni im Capitol Theater Düsseldorf). Das Werk wurde beim Deutschen Musical Theater Preis 2025 siebenfach ausgezeichnet – darunter als „Bestes Musical“ – und verbindet rockige, unangepasste Musik mit einem präzise recherchierten Buch über die gleichnamige studentische Widerstandsgruppe im nationalsozialistischen Deutschland. Das von den im Rheinland lebenden Musical-Stars Alex Melcher und Vera Bolten entwickelte Stück nähert sich diesem historischen Stoff mit großer Sorgfalt und Tiefe und steht für Mut und Zivilcourage – für junge Menschen, die inmitten des nationalsozialistischen Schreckens ihre Stimme erheben, leise, aber unüberhörbar.

× Erweitern Foto: Jonas Melcher „Die Weisse Rose“

Die Weiße Rose kombiniert historische Fakten und Zitate mit einem stimmigen Bühnenbild und einem rockigen Soundtrack, der nicht nur Jugendliche anspricht. Die jungen Widerstandskämpfer werden von der Cast berührend und glaubwürdig gespielt: Mit all ihren widersprüchlichen Gefühlen während der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit, während dem Suchen des eigenen Lebenswegs in dunkler Zeit. So durchlaufen sie eine intensive und durchaus schmerzhafte Entwicklung: Aus anfänglichem Mitläufertum erwächst eine moralische Klarheit, eine unbändige Entschlossenheit, sich gegen das Nazi-Regime aufzulehnen: So wird ein erster Kuss zur Rebellion, ein Lied zum Aufschrei, ein Flugblatt zur Waffe.

Danach vollführt das renommierte Ballets Jazz Montréal aus Kanada vom 04. bis 09. August eine nicht nur tänzerische Liebeserklärung an den legendären Sänger und Songwriter Leonard Cohen. Inspiriert von den reichen und tiefgründigen Songs des aus Montréal stammenden Musikgenies kombiniert das vielschichtige Stück Dance Me Tanz, Musik, Videosequenzen und ein ausgeklügeltes Licht-Design zu einer unvergesslichen Show.

× Erweitern Foto: Rolando Paolo Guerzoni „Dance Me“

Basierend auf 16 unvergesslichen Songs aus Cohens musikalischem Vermächtnis entfaltet sich ein Bühnenwerk voller Emotion, Intensität und visueller Kraft. Klassiker wie Suzanne, So Long, Marianne, Lover, Lover, Lover, Dance Me to the End of Love und das weltberühmte Halleluja treffen auf spätere, nachdenkliche Titel wie It Seemed the Better Way. Diese zwischen den Jahren 1967 und 2016 komponierte Musik bildet das pulsierende Herz einer Inszenierung, die tief berührt und lange nachwirkt.

Gleich drei Weltklasse-Choreografen – Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa und Ihsan Rustem – sowie der Dramaturg Eric Jean wurden verpflichtet, um die hochemotionalen Songs mit hingebungsvollen Choreografien wirkungsvoll auf die Bühne zu bringen. Das vierzehnköpfige Ensemble kombiniert dabei Modern Jazz, neoklassischen und zeitgenössischen Tanz zu einer fließenden, eleganten Bewegungssprache. Es überzeugt mit technischer Präzision, Ausdrucksstärke und beeindruckender Vielseitigkeit.

Das Ballets Jazz Montréal wurde in den fünfzig Jahren seines Bestehens zum weltweiten Botschafter für die künstlerische Vitalität Franko-Kanadas und bereits von mehr als drei Millionen Zuschauer*innen in über 60 Ländern gefeiert. Dieses Jahr ist es exklusiv für Deutschland nur in Köln zu erleben.Zum Abschluss startet vom 12. bis 23. August Romeo & Julia – Liebe ist alles, das Erfolgs-Musical von Peter Plate & Ulf Leo Sommer (Rosenstolz), seine erste große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz in der Kölner Philharmonie. Zuvor haben sich bereits über eine halbe Million Zuschauer im Berliner Theater des Westens verzaubern lassen, wo diese radikal neue, poetische und emotionale Version des berühmtesten Liebesdramas der Welt bis Ende Februar zu erleben war.

× Erweitern Foto: Sunstroem „Romeo & Julia – Liebe ist alles“

Die Geschichte ist bekannt: ein Maskenball in Verona, ein Blick, ein Kuss – und zwei Liebende, die sich gegen die Welt stellen müssen. Doch was Peter Plate und Ulf Leo Sommer daraus machen, ist modernes Musiktheater mit Herzschlag. Kraftvoll, sinnlich, wild, verletzlich – und mit einem Soundtrack, der berührt.

Das Besondere an dieser Version des Klassikers: Gesprochen wird hier in der historischen Schlegel-Übersetzung von Shakespeares Originaltext. Die Musik? Ein Wechselspiel aus neuen Pop-Songs und emotionalen Arien – voller Sehnsucht, Tempo und Kraft. Und mittendrin der „Rosenstolz“-Hit, der der Show seinen Titel gibt: Liebe ist alles. Diese faszinierende Symbiose setzt sich in der hochgelobten und preisgekrönten Inszenierung konsequent fort, die moderne, atemberaubende Choreografien und ein stimmungsvolles Licht- und Bühnendesign mit typischen Kostümen im Stil des elisabethanischen Zeitalters mischt.

Das so packende wie berührende Stück ist aber keineswegs eine reine Tragödie, „sondern auch eine irre Komödie mit widersprüchlichen Charakteren rund um die Themen Liebe, Sex und Tod,“ so Peter Plate. Nie war Julia so wild, nie war Romeo so sexy. Nie war Mercutio so verliebt. Mit Herz, Humor und unvergleichlicher Stimme steht die Amme Julia als Vertraute und Ratgeberin zur Seite.Mit über 1,7 Millionen Zuschauern seit seinem Auftakt 1988 ist das Festival eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften zwischen privatem Veranstalter und einem städtischen Haus in Deutschland. 30 Deutschland- und Europapremieren aus so unterschiedlichen Genres wie Show, Tanz, Musical, Performance und Musik unterstreichen die Relevanz des Festivals auch im Bundeskontext.

37. Kölner Sommerfestival, Kölner Philharmonie, 28. Juli bis 23. August 2026, Tickets unter www.atgtickets.de