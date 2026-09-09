40 Jahre Kölner Philharmonie

Am 14. September 1986 wurde die Kölner Philharmonie eröffnet. Das wird ein Wochenende lang zum Spielzeitbeginn gefeiert: Die Jubiläumsfeierlichkeiten eröffnet das Mahler Academy Orchestra unter der Leitung von Philipp von Steinaecker am 12. September mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 9. Am 13. September spielt das Pablo Held Trio, das damit gleichzeitig sein 20-jähriges Bühnenjubiläum begeht. Das Jubiläumskonzert am 14. September gestalten das Gürzenich-Orchester Köln mit Andrés Orozco-Estrada, das WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Jörg Widmann und ein Projektchor des Netzwerks Kölner Chöre sowie die Solisten Sergei Nakariakov, Trompete und Kevin Short, Bass-Bariton. Auf dem Programm stehen Felix Mendessohns »Reformations-Sinfonie«, Johannes Brahms' »Gesang aus Fingal«, Richard Strauss‘ Tondichtung »Also sprach Zarathustra« und Jörg Widmanns Konzertstück »ad absurdum«. Gratulieren werden Ina Brandes MdL, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, und der Oberbürgermeister der Stadt Köln, Torsten Burmester.

Am 13. September lädt die Kölner Philharmonie tagsüber ihr Publikum zum Mitfeiern ein: mit musikalischen Begegnungen, 40 Meter Kuchen, Geburtstagsspielen, Führungen und vielem mehr. Die Türen zwischen Philharmonie-Foyer und Museum Ludwig werden geöffnet, denn es wird gemeinsam gefeiert: 50 Jahre Museum Ludwig und 40 Jahre Philharmonie.

Bereits zwei Tage vor dem Jubiläumswochenende findet am 10. September um 12 Uhr erstmals PhilharmonieProbe statt. Um dem Publikum einen festen Sitzplatz ohne langes Anstehen zu den mittäglichen Proben unserer Hausorchester zu sichern und nicht so viele Interessierte direkt vor den Türen abweisen zu müssen, können ab sofort Tickets zum Preis von 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) erworben werden. Der Vorverkauf zu PhilharmonieProbe startet jeweils vier Wochen vor dem Probentermin mittags um 12 Uhr. Soziale Einrichtungen oder Gruppen sind von der Gebühr ausgenommen und haben mit Anmeldung kostenfreien Zugang.

Neu in der neuen Saison ist zudem, dass Schüler:innen, Studierende und Auszubildende unter 29 Jahren 50 % Ermäßigung auf alle Konzerte und Abonnements der KölnMusik erhalten – statt bisher 25 %.

Die Jubiläumssaison verspricht auch inhaltlich einige Neuerungen: Neu programmiert präsentiert sich das Abonnement »Sonntags um vier«, das sich in moderierten Kurzkonzerten an alle Generationen und explizit an Kinder ab 10 Jahren richtet, die an fünf Terminen einen Einblick in den Kanon der klassischen Musikliteratur erlangen können. Die Moderation übernimmt die NDR-Journalistin Charlotte Oelschlegel.

Neu ist auch das Festival »In Motion«, bei dem in seiner ersten Auflage vom 28. bis 31. Oktober Tanz und Musik im Zentrum stehen. Mit dabei sind Structure Rualité, die Cappella Mediterranea, das Scottish Ensemble, das treppenhausorchester, die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, die Compagnie Käfig und Le Concert de la Loge.