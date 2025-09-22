Am 25. September erscheint die neue Anthologie Festlich morden, herausgegeben von Regina Schleheck.

Weihnachten – das Fest der Liebe, glänzenden Lichter, Gemütlichkeit und auch der unausweichlichen (nicht nur) innerfamiliären Reibereien. Dass diese manchmal tödlich enden zeigt »Festlich morden«.

Die Anthologie versammelt 24 kriminelle Geschichten von bekannten deutschsprachigen AutorInnen rund um die Advents- und Weihnachtszeit, mal düster, mal heiter oder skurril, mal nachdenklich. Man wird ZeugIn, wie es Schwiegermutter auf die Spitze treibt, der Weihnachtsmann keine Lust mehr auf misslungene Darbietungen der Kinder hat oder wie schnell Trickbetrüger, die sich an Weihnachten als Enkel ausgeben, selbst in der Patsche sitzen, wenn sie an die falsche Oma geraten. In 24 Etappen können sich die LeserInnen langsam auf den Heiligen Abend und seine potenziellen Folgen vorbereiten.

Mit Beiträgen von Nadine Buranaseda, Daniel Carinsson, Christiane Dieckerhoff, Mareike Fröhlich, Heike Gerdes, Peter Gerdes, Peter Godazgar, Carsten Sebastian Henn, Ivonne Keller, Regine Kölpin, Erwin Kohl, Tatjana Kruse, Volker Kutscher, Iris Leister, Christian Linker, Sabina Naber, Elke Pistor, Regina Schleheck, Roland Spranger, Klaus Stickelbroeck, Sabine Trinkaus, Jutta Wilbertz, Fenna Williams, Jennifer B. Wind.

Regina Schleheck (Hrsg.) Festlich morden - Die besten Kurzkrimis für die Weihnachtszeit

Broschur; Köln: Emons Verlag 2025ISBN 978-3-7408-2486-0320 Seiten€ [D] 15,00 € [A] 15,50 Originalausgabe