Basketball-Show für die ganze Familie

Bonn ist eine von zehn deutschen Stationen der „Rivalry Tour“ der Harlem Globetrotters. Das US-amerikanische Basketballteam gastiert erneut im Telekom Dome, wo es nach Veranstalterangaben zuletzt im November 2022 aufgetreten ist. Die neue Produktion greift eine Begegnung auf, die seit Jahrzehnten zu den Tourneen gehört: das Duell mit den Washington Generals.

Neue Gegner und veränderte Spielregeln

Zum 75-jährigen Bestehen dieser Rivalität erweitert die Tour das Format. Neben den Washington Generals treten weitere Herausforderer an. Fünf neue Challenges ergänzen das Geschehen auf dem Spielfeld. Die beteiligten Mannschaften erhalten außerdem neue Trikots und Teamfarben. Als begleitender Fanartikel ist ein Spalding-Basketball angekündigt, dessen Gestaltung die beiden Seiten der langjährigen Begegnung aufgreift.

Die Darbietung verbindet sportliche Fertigkeiten mit humoristischen Spielszenen. Schnelle Passfolgen, Dribblings und Würfe aus der eigenen Hälfte wechseln sich mit Dunks und Comedy-Einlagen ab. Gegenspieler und Schiedsrichter werden ebenso in die Szenen einbezogen wie Gäste auf den Rängen. Auch die Maskottchen Globie und Big G gehören zum Programm.

Aktionen vor und nach dem Spiel

Bereits mit dem Einlass beginnt ein begleitendes Warm-up-Programm. Auf dem Spielfeld und im Zuschauerbereich sind Aktionen vorgesehen, bei denen das Publikum mitwirken kann. Während der Show werden einzelne Gäste auch auf das Parkett eingeladen.

Nach dem Schlusspfiff folgt das sogenannte „5. Viertel“. Bei dieser Begegnung mit dem Team sind Fotos und Autogramme möglich. Der Zugang gehört zum regulären Eintrittsticket. Für diesen Teil des Abends ist somit kein gesondertes Zusatzangebot erforderlich.

Zusatzangebote am Spielfeld

Für weitere Kontakte mit den Spielern bietet der Veranstalter gesondert buchbare Angebote an. Der „Ultimate Fan Pass“ umfasst einen früheren Einlass und eine halbe Stunde auf dem Spielfeld. Dabei können Teilnehmende selbst Körbe werfen und Tricks ausprobieren.

Der „MVP Court Pass“ ermöglicht die Teilnahme am Aufwärmen kurz vor Spielbeginn. Beide Pässe ergänzen das Eintrittsticket und ersetzen es nicht. Daneben gibt es eine begrenzte Zahl von Plätzen direkt auf der Spielerbank, wahlweise bei den Globetrotters oder ihren Gegnern. Diese unterschiedlichen Ticketvarianten richten sich an Gäste, die einzelne Vorbereitungen oder das gesamte Spiel unmittelbar am Spielfeld verfolgen möchten.

Eine Geschichte über den Sport hinaus

Die Wurzeln der Harlem Globetrotters liegen im Chicago der 1920er-Jahre. Ihre Entwicklung ist eng mit der Geschichte Schwarzer Basketballspieler in den USA verbunden. Während rassistische Ausgrenzung den Zugang zum Profisport beschränkte, schuf das Team eigene Auftrittsmöglichkeiten. 1948 und 1949 besiegten die Globetrotters die Minneapolis Lakers. Diese Erfolge machten die Leistungsfähigkeit Schwarzer Spieler über die Grenzen des eigenen Tourbetriebs hinaus sichtbar.

Nathaniel „Sweetwater“ Clifton wechselte 1950 von den Globetrotters zu den New York Knicks und gehörte zu den ersten Schwarzen Spielern der NBA. Ein Jahr später trat das Team vor 75.000 Menschen im Berliner Olympiastadion auf. 1985 wurde Olympiasiegerin Lynette Woodard als erste Frau in die Mannschaft aufgenommen. Auch der spätere NBA-Star Wilt Chamberlain spielte vor seiner Ligakarriere für die Globetrotters.

Mit der Aufnahme in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame erhielt die Formation 2002 eine Auszeichnung für ihre Bedeutung in der Basketballgeschichte. Die Verbindung aus Sport und Unterhaltung entwickelte sich dabei schrittweise: Bereits in den 1930er-Jahren nahm das Team zunehmend komische Einlagen in seine Auftritte auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die internationalen Reisen zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Arbeit.

Zum gesellschaftlichen Engagement gehört heute die eigene „Goodwill Ambassador Initiative“. Sie konzentriert sich auf die Bereiche Gesundheit, Bildung und die Stärkung lokaler Gemeinschaften. Damit knüpft die Organisation an ihre langjährige Rolle als reisende Botschafterin des Basketballsports an.

The Harlem Globetrotters – „Rivalry Tour“, 23.04.2027, 19h, Telekom Dome, Basketsring 1, 53123 Bonn