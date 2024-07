BiKiNi SKANDAL: Premiere in wenigen Tagen

Nach fast 500 Vorstellungen “Himmel und Kölle” treten die Macher des 50er-Jahre-Comedy-Musicals BiKiNi SKANDAL, Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle, in große Fußstapfen. Doch die Zeichen stehen nicht schlecht, dass die Erfolgswelle, auf der sie seit langem reiten, auch über die Volksbühne am Rudolfplatz schwappt. Bereits am 1. August feiert die rasante Show mit viel Prominenz im Publikum Köln-Premiere. Gespielt wird täglich bis zum 31. August.

Allein die zahlenmäßige Größe dieser Produktion, die zuletzt im Musical-Theater Basel (ähnlich groß wie der Musical-Dome Köln) und dem renommierten Festspielhaus Badenweiler spielte, ist beeindruckend. “Wir haben alles für die Volksbühne etwas angepasst,” erklärt Bühnenchef Karl Thomann, “aber wir nutzen jeden Quadratmillimeter des Theaters aus, um das Publikum mit großen Bildern und Illusionen förmlich umzuhauen!”

Sogar eine echte BMW Isetta wird während der Vorstellung mehrfach über die Bühne fahren. 16 Darsteller und eine fünfköpfige Live-Band schlüpfen in über 100 Einzelkostüme und erzählen in vielen sich schnell wechselnden Bühnenbildern eine Story, die es in sich hat.

Es ist der Sommer 1959 - Ein beschauliches Dörfchen am Rande des Allgäus - alles scheint in bester Ordnung.

Da betritt die wohlhabende Dorfschönheit Giselle von Pfeiffer die Badeanstalt und trägt lediglich einen Bikini. Alle sind sich einig: Das ist ein Skandal! Doch damit nicht genug. Am folgenden Tag wird die junge Dame aufgefunden. Erschossen - kaltblütig - in ihrem Bikini. Plötzlich ist jeder im Ort ein potenzieller Mörder. Schnell wird deutlich, dieses Dörfchen ist alles andere als „beschaulich“.

“Diese Show ist eine Zeitreise in eine Welt, in der noch Petticoats durch die Luft wirbelten und man knutschend in einer Isetta kuschelte,” schwärmt Musical-Produzent Alexander Dieterle, “die Kriminalkomödie rund um das skandalöseste Kleidungsstück aller Zeiten reißt einfach jeden mit und kann süchtig machen!” Mit den Musicals TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK, HAPPY LANDING und AIDA sorgte das Produktionsteam in Deutschland und der Schweiz bereits für volle Säle und konnte 2022 sogar den begehrten Deutschen Musical Theaterpreis gewinnen. “Die Zuschauer dürfen sich auf ein großes Ensemble, Live-Orchester auf der Bühne, viele Ohrwürmer mit dem Sound der 50er-Jahre und eine Extraportion Spaß freuen,” verspricht Jochen Frank Schmidt.

Tickets sind ab 39,90 Euro über eventim.de, per Telefon unter 0221 - 2801 und bei allen Vorverkaufsstellen über Kölnticket erhältlich.

