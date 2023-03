Bunt, wild und groß: Summerjam 2023

Das erste Juli-Wochenende steht vor der Tür und es verspricht erneut das Sommer-Highlight zu werden. Die heißen Partynächte und unvergesslichen Momente in der „Cologne Bay“ locken erneut Besucher aus der ganzen Region an den Fühlinger See. Über 30 Künstlerinnen und Künstler haben bereits für den Summerjam 2023 zugesagt und werden mit einem wunderbaren Mix aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop für Stimmung sorgen.

NEU im Line-Up, 3 jamaikanische Künstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten:

Popcaan

Als einer der zur Zeit erfolgreichsten Dancehall-Acts hat Popcaan es geschafft, eine weltweite Karriere zu absolvieren und mit einigen der größten Namen der Musikszene in einer Vielzahl von Genres zusammenzuarbeiten. Von Drake und Jamie xx bis hin zu Pusha T, Gorillaz und Davido hat Popcaan den weitreichenden Einfluss von Dancehall-Musik demonstriert. Er hat sich schnell zu einem internationalen Superstar entwickelt, dessen Name als Synonym für Dancehall und Reggae steht. Sein aktuelles Album „Great is He“ erschien im Februar 2023 und wir freuen uns, Popcaan EXKLUSIV als einzige Festival Show in Deutschland auf dem Summerjam Festival erneut begrüssen zu dürfen!

Protoje & The Indiggnation

Er hat erst im letzten Jahr am Fühlinger See eine wahnsinnige Show abgeliefert und gilt aktuell als einer der einflussreichsten Reggae-Artists: Protoje. Der Vertreter der neuen Reggae-Generation ist kreativ, tiefsinnig und bekannt für seinen innovativen Mix aus Reggae, Hip-Hop und R&B. „Ich liebe es, beim Summerjam zu spielen“, bekundete Protoje die große Verbundenheit mit Deutschlands größtem Reggae-Festival erst kürzlich bei einem Besuch in Köln. Bei seiner einzigen Festival-Show in Deutschland bringt er sein Album „Third Time’s The Charm“ mit, das in diesem Jahr für den Grammy nominiert war. Darin setzt sich Protoje mit der Zeit und dem Leben auseinander – reflektiert seine Überlegungen und Visionen als Mann, Vater und Künstler. Inspirierend und mitreißend!

Mit Barrington Levy dürfen wir eine Dancehall-Legende für das Summerjam 2023 verkünden! Der 58-jährige produzierte schon Ende der 1970er Hits. „Here I come“, „Under Mi Sensi“ und „Englishman“ gehören zu seinen größten Erfolgen. Neun Jahre ist es schon her, dass Barrington Levy das Summerjam gerockt hat. Viel zu lange, denn der Mann mit der Zauberstimme ist immer noch angesagt in der Reggae- und Dancehall-Szene – kein Wunder, er hat diese auch maßgeblich mitgeprägt.

Cologne represent!

INTI and the ReggaeRockers sind der aufstrebende Stern der deutschen ReggaeSzene. Der Kölner stand mit seiner Band Memoria auch die letzten Jahre schon auf der Summerjam-Bühne und kehrt jetzt als Solo-Künstler mit seinem ersten Album „Set Your Priorities Right“ zurück.

Das Köln auch anziehend für internationale Künstlerinnen und Künstler ist, beweist die gebürtige Kenianerin Treesha. Die Kölnerin stand jahrelang mit Gentleman auf der Bühne und bringt gleichzeitig so viel Gefühl und Energie auf die Bühne, wie kaum eine andere.

Richtig nach vorne geht’s bei La Pegatina! Die acht sympathischen Katalanen versprühen pure Lebensfreude und sind mit ihren lateinamerikanische Rhythmen, Rumba und Ska ein echter Party-Garant.

Blaiz Fayah – Der Franzose gilt als Talent der jüngeren Dancehall-Szene und ist schnell weltweit durchgestartet. Wir freuen uns auf ganz viel Tanzen, glückliche Momente und Sommer-Vibes am Fühlinger See!

Bereits bestätigt sind:

Peter Fox, Trettmann, Tarrus Riley & Dean Fraser & Blak Soil Band, Alborosie & Shengen Clan, Jan Delay & Disko No.1, SOJA, Kabaka Pyramid, Nina Chuba, KyMani Marley, Anthony B, Black Sherif, Charly Black, Hilltop Hoods, Groundation, KiDi, Yaksta, Mortimer, Mono & Nikitaman, Jah9, Jaz Elise, The Skints, Nattali Rize, Edo Saiya, Naomi Cowan, Disarstar, Il Civetto, Awa Fall und Tatik.

Tendenz: steigend!

Summerjam Festival 2023 – „The Spirit of Peace“

36 Jahre bunte und weltoffene Festivalgeschichte werden auch in diesem Jahr spürbar und hörbar werden. Summerjam Festival – das steht seit fast vier Jahrzehnten für einen ausgewählten Mix aus den Genres Reggae, Dancehall, Hip Hop und Worldmusic – vor allem aber für ein riesiges Familientreffen. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird unter dem Motto „The Spirit of Peace“ am Fühlinger See in Köln das Leben gefeiert und gleichzeitig ein Zeichen für den Frieden gesetzt!

Tickets für das Summerjam Festival sind exklusiv erhältlich auf www.summerjam.de

