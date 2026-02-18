Comeback als Satine

Nach ihrem umjubelten Musicaldebüt und dem überwältigenden Publikumserfolg kehrt Sarah Engels in ihre Traumrolle zurück: Die Sängerin und Entertainerin wird erneut in der Hauptrolle der Satine in Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln zu erleben sein. Aufgrund der enormen Nachfrage wird sie an 24 ausgewählten Terminen ab dem 20. Mai auf der Bühne stehen.

Für Fans ist diese Rückkehr zugleich ein emotionales Highlight in der finalen Phase der Produktion: Am 18. Juli feiert Moulin Rouge! Das Musical in Köln seine letzte Vorstellung – und damit die Dernière der erfolgreichen Musicalproduktion in der Domstadt.

Sarah Engels begeisterte Publikum und Presse mit ihrer Interpretation der Satine: intensiv, stimmgewaltig, berührend. Der große Erfolg führte nun dazu, dass Produktion und Theaterteam Sarah Engels für weitere Vorstellungen zurückholen.

Michaela Guth, Theaterleiterin des Musical Domes, betont die besondere Bedeutung dieser Rückkehr:

„Die letzten Monate waren für uns alle sehr emotional. Moulin Rouge! Das Musical hat unser Haus nachhaltig geprägt. Umso schöner ist es, diese finale Phase mit einem Publikumsliebling wie Sarah Engels zu feiern. Ihre Auftritte sind etwas ganz Besonderes – die enorme Nachfrage und schnell ausverkauften Shows haben das deutlich gezeigt. Wir freuen uns sehr, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben und noch einmal möglichst vielen Gästen die Chance zu geben, Sarah Engels live bei Moulin Rouge! Das Musical zu erleben.“

Auch Matt Huet, Künstlerischer Leiter der Produktion, zeigt sich begeistert über die Verlängerung:

„Sarah hat seit dem ersten Probentag 150% gegeben: Ihre Entwicklung, ihre Bühnenpräsenz und ihre emotionale Kraft sind beeindruckend. Die Zusammenarbeit mit ihr war von Anfang an sehr professionell und zugleich herzlich und vertraut. Sie ist auf der Bühne wie auch im Team eine echte Bereicherung. Umso mehr freuen wir uns darauf, noch einmal gemeinsam mit ihr zu arbeiten.“

Für Sarah Engels ist die Rückkehr in die Welt von Moulin Rouge! Das Musical ein persönliches Herzensprojekt:

„Diese Rolle hat mein Herz im Sturm erobert. Satine zu spielen ist eine der größten Herausforderungen meines Lebens – aber auch eines der schönsten Geschenke. Ich habe noch nie für ein Projekt so viel positives Feedback bekommen und bin hier von Anfang an unglaublich herzlich empfangen worden. Nach den Reaktionen des Publikums und der besonderen Energie im Theater war mir klar: Ich möchte noch einmal zurück. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen.“

Die zusätzlichen Termine bieten dem Publikum noch einmal besondere Gelegenheiten, Sarah Engels als Satine live zu erleben und zugleich eine der letzten Chancen, das Erfolgs-Musical überhaupt noch in Köln zu sehen.

Auch Jonas Hein, der die Rolle des Christian spielt, freut sich auf das Wiedersehen auf der Bühne:

„Wenn Sarah als Satine auftritt, entsteht eine besondere Energie. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden – da hat es direkt gepasst, auf und hinter der Bühne. Die Zusammenarbeit ist sehr harmonisch und macht einfach Spaß, und diese Energie überträgt sich auch direkt ins Publikum. Ich freue mich sehr, dass wir diese Geschichte noch einmal gemeinsam erzählen dürfen.“

Mit der Dernière am 18. Juli endet die Spielzeit in Köln und damit ein außergewöhnliches Kapitel im Musical Dome. Für das Publikum bedeutet das: Jetzt ist die letzte Gelegenheit, die opulente Show, die große Liebesgeschichte und die legendären Hits noch einmal live zu erleben.

Eine neue Produktion für den Musical Dome ist für Herbst 2026 geplant. Weitere Details werden demnächst bekanntgegeben.