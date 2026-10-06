Schon bald ist es so weit: Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper kommt erstmals nach Deutschland. Da der Musical Dome Köln derzeit noch im Umbau ist, laufen die Proben seit vergangener Woche in Düsseldorf.

Diese spektakuläre Inszenierung verzeichnet seit ihrer Uraufführung 2012 große internationale Erfolge, sensationelle Verkaufszahlen und begeisterte bereits in Großbritannien, Nordamerika und Australien, wo sie im legendären Sydney Opera House Premiere feierte. Es folgte die Europapremiere in Wien, wo das Musical bald eine ausverkaufte dreijährige Spielzeit abschließen wird. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Londoner Originalproduktion kehrt dieses fabelhafte Musical in diesem Herbst erstmals seit über zehn Jahren auf eine deutsche Bühne zurück. Die Inszenierung stammt von Seth Sklar-Heyn und basiert auf der Originalinszenierung von Laurence Connor, unter der künstlerischen Leitung von Matthew Bourne und Cameron Mackintosh.

Die Neuproduktion wurde im gleichen Umfang wie das brillante Original konzipiert, ist jedoch so angelegt, dass sie auch in vielen Theatern aufgeführt werden kann, in denen die Originalversion nicht realisierbar war. Paul Browns schillerndes Bühnenbild lässt unter anderem einen „brandneuen Kronleuchter“ eindrucksvoll zum Leben erwachen, während die gefeierten Kostümentwürfe der verstorbenen Maria Björnson erhalten bleiben. Mit Choreografien von Scott Ambler und zusätzlicher Inszenierung von Matthew Bourne wird die Produktion von der international renommierten Lichtdesignerin Paule Constable in Szene gesetzt, ergänzt durch das Sounddesign des herausragenden Mick Potter. Diese vielfach gefeierte Inszenierung haucht Andrew Lloyd Webbers phänomenaler Partitur berauschendes neues Leben ein.