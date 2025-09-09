Der Oktober 2025 im Eltzhof

„Grundlos gute Laune“ – Der Kabarett-Podcast LIVE

Die beiden satirischen Trüffelschweine Philip Simon und Tobias Mann gehen mit Ihrem Kabarettpodcast auf Tour! Wie gewohnt wühlen sie sich kabarettistisch scharf und komödiantisch pointiert durch aktuelle und klassische Zitate aus Politik und Gesellschaft – dieses Mal sogar vor Publikum. Die Show wird selbstredend für die Nachwelt aufgezeichnet und in die digitale Welt gepuscht.

Über den Podcast:

Die beiden Satiriker widmen sich regelmäßig der heißen Luft des öffentlichen Diskurses. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie damit den ersten True Crime Podcast für verbale Verbrechen an den Start bringen. Klingt niederschmetternd? Nix da – es gibt immer einen Grund für gute Laune.

Die Protagonisten:

Philip Simon ist mehrfach preisgekrönter Kabarettist, der Mann im Spind bei der TV-Sendung Mitternachtsspitzen (WDR) und Autor bei der heute Show (ZDF). Tobias Mann ist ebenfalls vielfach ausgezeichneter Kabarettist und bekannt aus zahlreichen TV-Formaten (Mann, Sieber!, Till Reiners Happy Hour, Die Anstalt uvm.).

Tobias Mann & Philip Simon „Grundlos gute Laune“, 16.10., 20h, Eltzhof, St. Sebastianusstr. 10, Köln, ab 33€

× Erweitern Foto: Wilfried Schmickler

Wilfried Schmickler „Herr Schmickler bitte“

…und diesem Aufruf folgt Wilfried Schmickler gerne: mit seiner Mischung aus gesprochenem Wort, lyrischen Gedichten und ausdrucksstarkem Gesang echauffiert sich weiterhin über gesellschaftliche Mißstände und Ungerechtigkeiten in dieser Welt.

Wilfried Schmickler will seriös unterhalten, gut gelaunt rumnörgeln, abendfüllend aufheitern, mit Text-Kaskaden, Schmäh-Tiraden und Spott-Gesängen.

Mit seinem Aufruf zu mehr Toleranz und Mitgefühl wird er weiter einen Beitrag zur „Verfreundlichung der Welt“’ leisten!

Wilfried Schmickler „Herr Schmickler bitte“, 23.10., 20h, Eltzhof, St. Sebastianusstr. 10, Köln, ab 30€

