Die Atelier-Theater-Highlights im April

Cassy Carrington, Kölns wohl größte Entertainerin (2,10m auf High Heels) hat ernste Absichten – ob karrieretechnisch, gesellschaftlich oder im Liebesleben – ihre Zeit ist gekommen! Davon ist zumindest sie schon einmal überzeugt. In ihrer Show „Ernste Absichten“ singt und erzählt die Drag Queen aus ihrem und anderen Leben – oft witzig, manchmal melancholisch, nicht selten sexy und auf jeden Fall von Herzen. Dabei wird das Publikum liebevoll in die Show mit einbezogen. Im Gepäck hat sie brandneue Popsongs, die definitiv ein Statement setzen. (Samstag, 01.04.23, 20:00 Uhr)

Nach dem stillen österlichen Feiertag, dem Karfreitag, geht es im Atelier Theater am Ostersamstag umso wilder zu. Torsten Schlosser begrüßt zur „Eier Edition“ des Mix-Show Dauerbrenners „Wohl bekloppt geworden“ vier Gäste unterschiedlichster humoristischer Stilrichtungen: Kabarettist Aydin Isik, Radiomoderator Markus Steinacker, Inklusions-Comedian Timur Turga und Songwriter Salomon. (Samstag, 08.04.23, 20:00 Uhr)

Dadaismus-Komiker Achim Knorr gehört zu den Künstlern, die das Publikum gerne verwirrt zurücklassen. Mental vorbereiten sollte man sich als Zuschauer auf die großen Zukunftsthemen wie Roboter, künstliche Intelligenz und Schokolade. Eigentlich sogar ziemlich viel Schokolade. Also wer Süßigkeiten mag, ist herzlich eingeladen. Und wer beim Cookies löschen an das Verspeisen von Keksen denken muss, natürlich auch. Stand-Up-Comedy, Dada und Song-Miniaturen. Ein Abend mit Achim Knorr ist ein Ausflug in die Welt des unkonventionellen zeitlosen Blödsinns. Mit Spiel, Musik, Tanz und seinem Programm „Veganer im Speckgürtel“. (Freitag, 14.04.23, 20:00 Uhr)

Politische Lyrik und auch noch heitere? Ist das nicht Kunst von gestern? Und fordert unsere Weltlage nicht andere Mittel? Das sind Fragen, die den Humoristen Marco Tschirpke nicht scheren und mit der Köln-Premiere seines Programms „Dichten, bis ich Dresche kriege“ ins Atelier Theater führen. Ungerührt, doch nicht unbekümmert, fertigt er klar konturierte Schnappschüsse vom Zeitgeschehen in Deutschland. Seine Sicht der Dinge hat wenig gemein mit der Meinungstombola des gelernten Bundesbürgers. Er stellt infrage, was andere voraussetzen. Und spürt mit seinen Gedichten das Allgemeine im Besonderen auf. Historische Personen und lebende Artgenossen kommen da ebenso vor wie Schiffsverkehr und Raumfahrt, Freund und Feind. Er spottet über grüne Minister und „Reichsbürger“, zeigt der kapitalistischen Kälte die kalte Schulter und erklärt der Kriegstreiberei den Krieg. Ein Lichtstrahl der Komik leuchtet jene Ecken des Daseins aus, denen die öffentliche Debatte keine Aufmerksamkeit widmet. (Sonntag, 30.04.23, 18:00 Uhr)

