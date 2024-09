Vom Trümmerfeld zur Vorzeigedemokratie: Wer hätte 1949 gedacht, was sich aus dieser neuen „Bundesrepublik Deutschland“ entwickeln würde?

Denn was damals entstand, heißt heute „Bonner Republik“. Eine Ära der Stabilität, des wachsenden Wohlstands und des demokratischen Aufbruchs. Ein Zeitabschnitt, in dem aus dem verachteten Kriegstreiber Deutschland ein Vorzeigeland Europas, ja, der Welt wurde. An diese Epoche wirtschaftlichen Aufschwungs und konstruktiver demokratischer Auseinandersetzungen erinnert der herausragende Bildband „Die Bonner Republik“, erschienen im Greven Verlag – pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum dieses besonderen Kapitels deutscher Geschichte.

Das Buch vereint einen politischen Essay von Heribert Prantl, langjähriger Politikchef der „Süddeutschen Zeitung“, mit einzigartigen Fotografien von den besten Fotografinnen und Fotografen ihrer Zeit, darunter Barbara Klemm, Will McBride und Jupp Darchinger. Viele sind bislang unveröffentlicht und vermitteln in ihrer visuellen Kraft die Dynamik, die Herausforderungen und die Erfolge der westdeutschen Nachkriegsgeschichte.

Expand Foto: Verlag

Entstanden ist ein bildgewaltiges Werk, das die Betrachter auf eine Reise durch die Geschichte der Bonner Republik mitnimmt – zum Staunen, zum Erinnern und zum Verstehen.

Die Entwicklung Westdeutschlands wird auf 336 Seiten mit 338 Bildern in all ihren Facetten greifbar – von Friedensdemos über Fabrikarbeit bis zum Freibadvergnügen. Auch die Nostalgie kommt nicht zu kurz: Es wird Rock’n’Roll getanzt, die Tankstelle riecht nach Freiheit und in der Kneipe landet der letzte Groschen im Sparkasten. Für den Historiker Ewald Frie, Träger des Deutschen Sachbuchpreises 2023, ist „Die Bonner Republik“ ein unverzichtbares Werk für das Verständnis unserer jüngeren Vergangenheit. Er betont: „Dieses Buch lässt direkt erleben, wie aus Trümmern eine lebendige, vielfältige Demokratie mit allen ihren Herausforderungen gewachsen ist."

Der Bildband „Die Bonner Republik“ lädt alle Interessierten – ob Zeitzeugen oder jüngere Generationen – dazu ein, diese prägende Phase der deutschen Geschichte neu zu entdecken. So sagt es Heribert Prantl: „Dieses Buch erzählt Deine Geschichte!“

Heribert Prantl | Reinhard Matz | Wolfgang Vollmer

Die Bonner Republik

Vier Jahrzehnte Westdeutschland | 1949-1990

Repräsentativer Leinenband mit Schutzumschlag im Großformat

336 Seiten, 338 Fotos, 50 Euro

Weitere Informationen: shop.greven-verlag.de/bonner-republik