Ein Abend mit "Clartext"

Wenn es derzeit jemanden gibt, der mit Worten etwas bewegt, dann ist es Clara Lösel. Sie ist Stimme und Herzschlag ihrer Generation. Ehrlich, verletzlich und ungemein klug verpackt die 26-Jährige ihre Beobachtungen, Gedanken und Erfahrungen in poetische Texte, die monatlich über 20 Millionen Menschen alleine auf ihren Social Media-Profilen berühren. Nach ersten überwältigend erfolgreichen Live-Auftritten zur Veröffentlichung ihres Bestsellers „Wehe Du gibst auf“ (April 2025/ NOW Verlag) geht Clara Lösel im Herbst 2025 auf erste große gleichnamige Deutschland-Tournee. In insgesamt acht Städten präsentiert sie als Poetry Artist Highlights aus ihrem inzwischen bereits in der 7. Auflage erhältlichen Spiegel-Besteller, aber auch neues, unveröffentlichtes Repertoire: „Wehe Du gibst auf“ Live 2025 - ein wundervoller und zugleich einzigartiger Abend mit Clartext.

An so einem Abend reist die mehrfache Literaturpreisträgerin Clara Lösel mit ihrem Publikum durch die gesamte Gefühlspalette – Freude und Rührung liegen oft so nah beieinander, dass man nicht weiß, ob man lacht oder weint – oder vielleicht beides zugleich. Was man jedoch deutlich spürt – Claras Worte sind echt. Sie kommen direkt aus ihrem Herzen, erreichen unser Ohr – und treffen dort, wo Worte wirklich etwas bewirken: mitten ins Gefühl. Ein Gefühl, das sagt, Du bist ok. Ein Gefühl, das nichts von dir will, als das zu sein, was Du ohnehin schon bist - Du selbst. Mut, Hoffnung, Kraft – all das steckt in und zwischen ihren Zeilen.

Was einst als selbst geschaffene Social Media-Challenge für 100 Tage begann, ist längst zu einer kraftvollen Bewegung geworden, die nicht mehr aufzuhalten ist. Zu wichtig sind Claras Worte, weil sie den Schmerz und die Hoffnung so vieler Menschen zum Ausdruck bringen, die von gesellschaftlichen Herausforderungen überwältigt sind - und weil sie dies auf eine Weise tut, die sie zu einer unverzichtbaren Brückenbauerin zwischen den Generationen macht. Zu wichtig ihre Fähigkeit, treffende Worte für das zu finden, was so viele im Inneren empfinden.

Mit der „Wehe Du gibst auf“-Tournee wird Claras Stimme ab dem 13. November 2025 noch etwas lauter, wenn die in Gießen geborene Poetry Artist acht Mal einen ganzen Abend lang irgendwo zwischen Poesie, Performance und persönlicher Geschichte diese ganz besondere Magie heraufbeschwört und mit ihr eine wundervolle Verbindung zum Publikum entsteht, die auch lange danach noch wirkt.

Selbstbewusst und einfühlsam spricht Clara Lösel Clartext über alles, was sonst oft im Verborgenen bleibt: mentale Gesundheit, Politik, Gesellschaftskritik, Erwachsenwerden, toxische Schönheitsideale, Liebe, Verlust und Schmerz, der uns manchmal den Atem raubt und das Gefühl, nicht genug zu sein – aber auch über Zuversicht, Stärke und den Willen, den es braucht, um trotzdem weiterzumachen.

Ihre Gedichte selbst zu schreiben, sie selbst vorzutragen, sich so offen und verwundbar zu zeigen, schafft einen Raum, in dem sich der Zuhörer selbst wiederfinden kann. Kein Zeigefinger, keine Maskerade - wer sie einmal live erlebt hat, weiß: Jedes Wort, jedes Gefühl ist echt.

Die Shows finden bestuhlt, in atmosphärischen Locations und bewusst intimem Rahmen statt. Neu ist, dass Clara nicht allein auf der Bühne ist, sondern von einem Musiker begleitet wird. Während sie Gedichte aus ihrem Buch liest, über ihre aktuellen Gedanken spricht oder neue Texte vorträgt, werden Lyrik und Poesie durch Klang und Soundeffekte noch lebendiger, jedes einzelne Wort spürbar.

Clara Lösel „Wehe Du gibst auf“, 25.11., 19:30, Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 29,90€