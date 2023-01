Ein bisschen Oper gefällig?

Foto: Oper Köln

Einmal selbst SchauspielerIn sein?

Die Oper Köln lädt in ihren offenen Workshops alle ZuschauerInnen dazu ein, sich anhand des aktuellen Spielplans selbst am Theaterspiel auszuprobieren. Ein künstlerischer Raum soll geschaffen werden, in dem improvisiert, gespielt, diskutiert und reflektiert werden kann. Jedes Mal werden sich unterschiedliche Inszenierungen, Inhalte, Ästhetiken und Diskurse gewidmet. Dies ist für alle interessierten Personen gedacht, die mehr praktische Erfahrung sammeln möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Möglichkeit, das Stück vorab zu besuchen, kann hinzugebucht werden.

Opernpraktischer Workshop: La Bohéme, 11.01., 18h, Oper Köln, Rheinparkweg 1, 5€, Tickets unter: www.oper.koeln

Karneval, du allerschönste Zeit

Karneval einmal klassisch: Die Oper Köln lädt in der Session 2022/23 erstmals zu einem besonderen Konzert mit dem Titel „Karneval, du allerschönste Zeit“ ein. Wo das „Zillche“ in diesem Jahr 200 Jahre Kölner Karneval feiert, singen und spielen Mitglieder des Opernensembles mit dem Gürzenich-Orchester unter der Leitung von Andrea Sanguineti den Jecken zu einem klassischen Karnevalskonzert auf. Auf dem Programm stehen sinfonische Karnevalsgrüße und Stücke aus heiteren Bühnenwerken, die einfach gute Laune machen! Zu hören sein werden Werke aus den Federn des kölschen Jung Jacques Offenbach, Johann Strauß, Hector Berlioz, aber auch von Willi Ostermann und anderen.

Karnevalskonzert der Oper Köln, 30.01., 20h, Oper Köln, Rheinparkweg 1, 12-42€, Tickets unter: www.oper.koeln

Das gesamte Programm der Oper Köln findet Ihr hier: www.oper.koeln/de/programm

