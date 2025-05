Ein Festtag der Blasmusik im Tanzbrunnen

Am 21. Juni wird die Rheinmetropole wieder zum Sehnsuchtsort für alle Fans der Blasmusik: das Original Egerländer Festival geht in die vierte Runde und erlebt gleichzeitig einen ganz besonderen Moment: Ernst Hutter wird ein letztes Mal mit „seinen“ Original Egerländer Musikanten auf der Bühne des Tanzbrunnens stehen und sein Finale feiern. Ein emotionaler Tag, der Blasmusikgeschichte schreibt, und an dem sich alle Besucher*innen auch auf eine wahre Kölner Kultband freuen dürfen: erstmals ist auch BRINGS mit von der Partie.

Ab 13 Uhr heißt es: Bühne frei für feinste Blasmusik in all ihren Facetten – von traditionell bis modern, von Polka bis Karneval, von Gänsehaut bis Tanzbein. Mit dabei sind unter anderem die Kapelle Josef Menzl, Die kleine Egerländer Besetzung, Tegernseer Tanzlmusi und die La Paloma Boys sowie aus Österreich Da Blechhauf’n und die Kaiser Musikanten – ein Line-Up, das die gesamte Vielfalt der Szene feiert. Auch die Karneval-Shootingstars von Druckluft sind wieder dabei.

Das Besondere dieses Festivals ist die unvergleichliche Stimmung: Tausende Besucherinnen und Besucher feiern im Kölner Tanzbrunnen ein friedliches, fröhliches Miteinander – im größten Polkachor der Stadt, im Takt der Musik und mit einem Lächeln im Gesicht. „Dieses Festival ist pure Lebensfreude”, bestätigt auch Ernst Hutter und ergänzt: “Ich freue mich ungemein drauf, dass ich ein letztes Mal als Egerländer-Chef in Köln auf der Tanzbrunnen-Bühne stehen darf. Mit tausenden über Generationen hinweg und Arm in Arm die Blasmusik und das Leben feiern - das ist was ganz Besonderes in Köln!”

Dass in diesem Jahr nicht nur mit den Größen der Blasmusik, sondern auch mit echten Kölner Legenden gefeiert wird, ist für Ernst Hutter ein besonderes Ereignis: „Ich bewundere Brings und die Art, wie sie mit ihrem Mix aus rockigen Klängen und kölscher Lebensart die Fans begeistern.“ Auch die Band freut sich darauf, den Tanzbrunnen zum Beben zu bringen. „Blasmusik und Karneval verbindet etwas ganz Grundlegendes“, sagt Peter Brings. „Beides steht für ausgelassene Stimmung, für das fröhliche Miteinander – und das ist doch genau das, worauf es bei einem Festival ankommt!“

Doch es gibt beim 4. Original Egerländer Festival noch weitere Neuerungen: Das Gastrokonzept wurde in Zusammenarbeit mit den Betreibern des Tanzbrunnens komplett überarbeitet. Mehr Getränke- und Imbiss-Buden und ein großzügiger Biergarten laden - nicht nur in den Musikpausen auf der Bühne - zu geselligen Gesprächen bei köstlichen Speisen, Kölsch und Blasmusik ein.

4. Original Egerländer Festival, 21.06., ab 13h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 49€