"Elvis Wonderland" im Urania Theater

Foto: Oliver Steinhoff

Eine typisch graue, nass-kalte Stadt in der Weihnachtszeit mit hektischem Treiben und gestressten Menschen. Am Straßenrand sitzt ein Mädchen und bietet Streichhölzer zum Kauf an. Sie friert, wird übersehen, gestoßen – bis jemand sie an die Hand nimmt und sie sich plötzlich in einer weihnachtlichen Traumwelt wiederfindet. In Elvis Wonderland ...

Das Urania Theater zeigt nach dem Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Hans Christian Andersen vom 7. bis 31. Dezember 2023 ein bezauberndes Varieté mit Schnee, Glitzer, tanzenden Zuckerfeen, atemberaubender Akrobatik und den schönsten Weihnachtsliedern von Elvis, präsentiert von Oliver Steinhoff, dem mehrfach international ausgezeichneten Elvis-Imitator.

Eine berührende Show für alle Generationen, u.a. mit "Schlangenmensch" Alexander Mitin, Birgit Mühlrams fesselnder Tanz-Akrobatik sowie Drew Colby, Meister der Handschatten.

"Elvis Wonderland", Urania Theater, 7. bis 31. Dezember 2023

Tickets und Termine unter www.koelnticket.de oder https://uraniatheater.de

