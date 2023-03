Gloria treibt ökologische Verbesserungen voran

Das Kölner GLORIA ist seit über 10 Jahren im Bereich der ökologischen Transformation, hin zu einer möglichst klimaneutralen Spielstätte, aktiv. So wird der Strombedarf bereits seit 10 Jahren aus regenerativen Quellen gedeckt und viele Verbraucherinnen wurden im Zuge der letzten Jahre auf ressourcenschonendere Digitaltechnik umgestellt. Allein durch den Bezug von sog. Öko-Strom werden jedes Jahr rund 70t CO2 eingespart. Durch die Installation eines Wasserspenders und Nutzung von Leitungswasser als Trinkwasser für Künstlerinnen und Crew werden jährlich rund 5.000 Wasserflaschen nicht mehr benötigt, die Umwelt entlastet und Abfall vermieden.

Das GLORIA wurde bereits 2011 in den Green Club Index aufgenommen sowie 2016 durch die Initiative KlimaExpo NRW als einer von 1000 Schritten hin zu einem klimaneutralen NRW ausgezeichnet. Seitdem werden fortlaufend Optimierungen im Betrieb vorgenommen und viele kleine und größere Maßnahmen umgesetzt.

Jetzt hat das GLORIA als erster Kölner Club den Code of Conduct der Initiative Zukunft feiern von Clubtopia, einer gemeinsamen Initiative der Livekomm e. V., Clubliebe e. V. sowie BUND Berlin, gezeichnet und sich hiermit zur weiteren nachhaltigen Entwicklung des Betriebes verpflichtet. Als Teil der Kölner Clubszene beteiligt sich das GLORIA rege an den regelmäßigen Treffen des Runden Tisches der Klubkomm und LiveInitiative NRW und teilt die Erfahrungen und erarbeiteten Lösungen mit den weiteren Teilnehmerinnen, damit sich immer mehr Veranstaltungsbetriebe der Initiative anschließen und so zu einer Entlastung der Umwelt beitragen.

Weitere umfangreiche Informationen zur Initiative Zukunft feiern findet sich unter www.zukunft-feiern.de sowie www.livemusikkommission.de/green-live-culture.

