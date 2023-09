Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, NEON und die Explorado Group haben den Standort der Weltpremiere von Harry Potter: Visions of Magic bekannt gegeben. Dieses einzigartige Multimedia-Spektakel wird ab dem 8. Dezember 2023 für eine begrenzte Zeit im ODYSSEUM in Köln zu sehen sein.

Fans haben die Möglichkeit, sich ab sofort auf der Website www.harrypottervisionsofmagic.de für den Presale zu registrieren. Der Presale beginnt am 07. September um 10 Uhr und bietet den registrierten Fans die Möglichkeit, sich vorab ihre Tickets zu sichern. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am 12. September.

Harry Potter: Visions of Magic, entwickelt von Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment und NEON, ist ein faszinierendes und interaktives Kunsterlebnis, bei dem die Besucher:innen auf über 3.000 Quadratmetern einige der mysteriösesten Orte der Wizarding World™ entdecken können. Inspiriert von den geheimnisvollen Schauplätzen der magischen Welt, wie dem Raum der Wünsche, Newts Menagerie, dem Zaubereiministerium und vielen mehr, bietet das Erlebnis eine Vielzahl kreativer und immersiver Themenwelten. Interaktive Videoinhalte, eindrucksvolle Architektur und einzigartige Klanglandschaften schaffen beeindruckende Installationen, die alle Sinne ansprechen und die Gäste Teil einer magischen Reise werden lassen. Gleichzeitig lädt die interaktive Technologie Besucher:innen dazu ein, das Unsichtbare zu enthüllen und Visionen der Magie überall um sie herum zum Leben zu erwecken.

"Dieses Erlebnis wird unser einmaliges Franchise auf eine Art und Weise präsentieren, wie die Fans es noch nie zuvor gesehen oder erlebt haben", so Peter van Roden, Senior Vice President, Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment. "Wir freuen uns sehr darauf, dass die Gäste auf diese innovative Weise mit der Wizarding World™ interagieren können, auch mit einigen Elementen und Orten, die zum ersten Mal überhaupt im Rahmen einer Tournee gezeigt werden."

„Wir freuen uns, zusammen mit Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment dieses einzigartige Erlebnis erstmals präsentieren zu können“, so Ron Tan, Executive Chairman & Group CEO von NEON. „Ganz egal, ob Gäste seit Jahrzehnten Fans von Harry Potter und den Phantastischen Tierwesen sind oder diese Geschichten gerade erst entdecken, sie werden auf eine einzigartige Erlebnisreise gehen.“

"Wir freuen uns und sind außerordentlich stolz darauf, Harry Potter: Visions of Magic als Weltpremiere im ODYSSEUM in Köln zeigen zu können. Dieses einmalige Kunsterlebnis wird nicht nur die Herzen der Harry Potter-Fans höherschlagen lassen, sondern ihnen auch unvergessliche Momente bescheren", sagt Andreas Waschk, CEO der Explorado Group.

Informationen und Tickets

Harry Potter: Visions of Magic wird ab dem 8. Dezember 2023 für eine begrenzte Zeit im ODYSSEUM in Köln zu sehen sein. Der Presale beginnt am 07. September auf www.harrypottervisionsofmagic.de und der allgemeine Ticketverkauf startet am 12. September.

Der Eintritt für Harry Potter: Visions of Magic beginnt ab 20,90€. Das Kunsterlebnis wird ab 12 Jahren empfohlen. Es gibt Familien- und Gruppentickets sowie Sonderpreise für SeniorInnen, SchülerInnen und Studierende. Die Tickets sind an einen zeitlich begrenzten Einlass gebunden.

