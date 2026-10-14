Höhner Weihnacht 2026

Fröhlich und festlich, rockig und besinnlich, emotional und lebenslustig: Die „Höhner Weihnacht“ ist weit mehr als ein Konzert. Sie ist eine bewegende Weihnachtsshow voller Musik, Geschichten und unvergesslicher Momente. Die Höhner verbinden darin kölschen Charme mit weihnachtlicher Atmosphäre und schaffen einen Abend, der sich anfühlt wie das schönste Familienfest des Jahres – am Sonntag, 13. Dezember 2026, in der Beethovenhalle Bonn und Samstag, 19. Dezember 2026, sowie am Sonntag, 20. Dezember 2026, im Maritim Hotel Köln.

Die „Höhner Weihnacht“ lebt vor allem von ihrer Vielfalt. Traditionelle Weihnachtslieder treffen auf Höhner-Klassiker, Swing auf Pop und Rock, große Emotionen und ruhige Momente auf pure Lebensfreude. Vom ersten Ton an springt der Funke über, Publikum und Band feiern gemeinsam, singen zusammen und erleben Weihnachten in all seinen Facetten – mal ausgelassen fröhlich, mal still und nachdenklich, mal humorvoll und voller Wärme. Genau darin liegt die besondere Magie der „Höhner Weihnacht“: Hier stehen nicht einfach Künstler auf der Bühne und Zuschauer im Saal. Hier wird gemeinsam gefeiert, gelacht, gesungen und gefühlt.

Vielseitige Entertainer mit Herz und Humor

In ihren Weihnachtsshows zeigen Patrick Lück, Micki Schläger, Jens Streifling, Freddi Lubitz-Ragland, Heiko Braun und Edin Čolić eindrucksvoll, warum die Höhner seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Bands Deutschlands gehören. Sie sind nicht nur großartige Musiker und Sänger, sondern ebenso charmante Entertainer, humorvolle Geschichtenerzähler und mitreißende Showmaster. Zwischen den Songs erzählen sie Anekdoten, präsentieren kölsche Sketche und sprechen Themen an, die gerade in der Weihnachtszeit besonders berühren.

Dabei wechseln sich große Showmomente mit ganz intimen Augenblicken ab. Immer wieder sorgt die Band für Gänsehaut und es wird deutlich: Die Höhner brauchen keine große Inszenierung, um ihr Publikum zu bewegen. Es sind oft die leisen Töne, die besonders lange nachhallen.

Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Die Höhner Weihnacht lebt von der musikalischen Abwechslung und reicht dabei von Traditionals mit kölschen Texten über die größten Höhner-Hits in besonderen Arrangements bis hin zu klassischen Weihnachtsliedern, bei denen die Stimmen der Band mit den Stimmen des Publikums zu einem wunderschönen Chor verschmelzen.

Spätestens bei „Viva Colonia“, „Wenn nicht jetzt, wann dann“ oder „Prinzessin“ hält es kaum jemanden auf den Sitzen. Das Publikum singt begeistert mit, klatscht im Takt und feiert voller Lebenslust. So vereint die Show alles, was Weihnachten ausmacht: fröhliche Ausgelassenheit, besinnliche Momente, Erinnerungen an die Kindheit, Hoffnung auf Frieden und das Gefühl von Gemeinschaft.

Die Höhner schaffen es, Weihnachten in Musik, Geschichten und Bildern lebendig werden zu lassen – mit kölschem Temperament, viel Herz und einer beeindruckenden Vielseitigkeit. Am Ende verlassen die Besucherinnen und Besucher den Saal mit leuchtenden Augen, Ohrwürmern im Kopf und dem Gefühl, dass Weihnachten angekommen ist – mitten im Herzen.

„Höhner Weihnacht 2026“, 13.12., 18h, Beethovenhalle, Bonn; 19.12., 19.30h & 20.12., 16h, Maritim Hotel Köln, Tickets bei bekannten Vorverkaufsstellen, www.meyer-konzerte.de