Im weiten Land des Herzens

Die ehemalige Kölnerin Judith Döker wurde einem großen Publikum als Schauspielerin bekannt. Sie war Hauptdarstellerin der beliebten Sat.1-Comedyserie Weibsbilder, spielte in der Schillerstraße, im Tatort, in SOKO Hamburg und vielen weiteren Produktionen.

Keine Reiseversicherung. Kein Rückflugticket. Nur der innere Kompass – und die radikale Entscheidung, nicht der Angst zu folgen

2012 änderte sie ihr Leben radikal: Sie zog in die indische Metropole Mumbai. Über ihre ersten zwei Jahre schrieb sie den Spiegel-Bestseller Judith goes to Bollywood (btb). Danach reiste sie mit ihrer Fotokamera in Länder, die die meisten nur aus den Nachrichten kennen: Pakistan, Iran, Kolumbien, die großen Flüchtlingscamps im Libanon, sowie eine Reise über Land nach Syrien während des Krieges – ohne gültiges Visum und gegen die ausdrückliche Warnung der deutschen Polizei, die sie in ihrer Berliner Wohnung besuchen kam.

Eine Show, die mit einer guten Portion Humor wertvolle Impulse für die aktuelle Zeit liefert

Doch hinter all den Abenteuern steht eine zentrale Frage: Wie können wir die Magie des Lebens wieder spüren - trotz der immensen Herausforderungen unserer heutigen Zeit? Judith Döker fand Antworten dort, wo wir sie am wenigsten erwarten: In den Slums Indiens, in libanesischen Flüchtlingscamps, den Kriegswirren Syriens, in Iran, Kolumbien und Pakistan.

Termine für Herbst 2025